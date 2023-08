iPhone 15, addio cover in pelle: verranno sostituite da una soluzione in ‘tessuto’

È ufficiale, quest'anno gli iPhone 15 non verranno accompagnati da una nuova linea di cover in vera pelle. Verranno sostituite da una soluzione alternativa.

Pochi giorni fa, un tipster aveva suggerito che quest’anno gli iPhone 15 non sarebbero stati accompagnati dalle solite cover in pelle.

Ogni anno, Apple offre una ricca linea di cover ufficiali, che di solito si dividono in due categorie, con prezzi diversi. Le soluzioni entry-level sono in silicone, mentre chi cerca un prodotto di qualità premium può optare per le cover in vera pelle. Le cover in pelle per l’iPhone 14 costano circa 60€.

Sembra che quest’anno Apple voglia completamente cambiare strategia. Le cover in pelle? Verranno messe in soffitta, probabilmente per sempre. Al loro posto, Apple introdurrà delle cover, sempre di qualità premium, ma realizzate con un materiale diverso.

Pochi giorni fa più di qualche sito specializzato aveva ipotizzato che Apple avrebbe optato per una “pelle vegana”, una soluzione sempre più adottata nel mercato degli smartphone. Ma non è così: secondo il sito 9to5mac, Apple quest’anno opterà per delle cover in tessuto. Questa soluzione dovrebbe abbracciare con maggiore fedeltà la filosofia di Apple, che da ormai diversi anni sta cercando di posizionarsi come brand sostenibile e attento all’ambiente.

In un post su Weibo, il leaker UnclePan ha spiegato che la nuova opzione per la custodia “è realizzata usando un tessuto intrecciato”. Simili indiscrezioni sono state condivise anche su Twitter da DuanRui e MajinBu. In apertura a questa notizia trovate i presunti prototipi delle nuove cover ufficiali di Apple: ovviamente il prodotto finale potrebbe essere molto diverso da quello rappresentato nella foto.