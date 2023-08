Il mantenimento di un peso stabile aumenta la longevità delle donne

Immaginate di raggiungere i 90, 95 o persino i 100 anni. Sembrerebbe un traguardo difficilmente raggiungibile, vero? Ecco, uno studio guidato dalla University of California San Diego ha scoperto che per le donne anziane, mantenere il peso corporeo dopo i 60 anni potrebbe rendere questo traguardo più concreto. In altre parole, la “longevità eccezionale” – cioè vivere un’età molto avanzata – sembra essere più probabile per le donne che mantengono il loro peso stabile rispetto a quelle che subiscono una perdita di peso significativa. Una donna che ha superato i 60 anni e che ha mantenuto il tuo peso costante. Secondo questo studio, è l’identikit di chi ha 1,2 a 2 volte più probabilità di vivere una vita molto lunga rispetto a chi ha perso più del 5% del proprio peso corporeo. Ma andiamo con ordine.

Lo studio

Gli scienziati hanno esaminato i dati di oltre 50.000 donne iscritte alla Women’s Health Initiative, uno studio che indaga sulle cause delle malattie croniche nelle donne in postmenopausa. Hanno notato che il 56% di queste donne ha raggiunto i 90 anni o oltre. Un risultato notevole. Hanno anche scoperto che le donne che hanno perso almeno il 5% del loro peso avevano meno probabilità di raggiungere l’età molto avanzata rispetto a quelle che hanno mantenuto il peso stabile. Ad esempio, quelle che hanno involontariamente perso peso avevano il 51% in meno di probabilità di arrivare ai 90 anni. Al contrario, guadagnare peso rispetto al peso stabile non sembrava influenzare la possibilità di una lunga vita. Il professor Aladdin H. Shadyab, uno dei ricercatori, afferma che questo è particolarmente importante perché molte donne anziane negli Stati Uniti tendono ad avere qualche chilo in più. Mantenere il peso potrebbe essere un segno di buona salute e lunga vita. Gli esperti sottolineano comunque che se un medico raccomanda una moderata perdita di peso per migliorare la salute o la qualità della vita, vale comunque la pena ascoltarlo. Potremmo dire che mantenere il peso non solo ci fa sentire meglio, ma potrebbe anche aiutarci a goderci la vita per molti anni a venire.