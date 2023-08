Il bluff di Foxconn negli USA: il sogno di un maxi-investimento da 10 mld di dollari è ufficialmente svanito

L’investimento di Foxconn negli Stati Uniti fortemente voluto dall’ex Presidente Donald Trump non si farà. Sei anni fa, il colosso taiwanese, celebre per essere il principale partner di Apple, aveva annunciato un importante investimento da 10 miliardi di dollari negli Stati Uniti, che avrebbe portato all’apertura di alcune fabbriche e alla creazione di oltre 13mila posti di lavoro.

«Questo investimento non sarebbe mai stato possibile se non fossi stato eletto Presidente», aveva commentato Trump, che, armato di una sobria pala dorata, presenziò anche alla posa della prima pietra di quella che sarebbe dovuta diventare la prima fabbrica Foxconn negli Stati Uniti. Era il 2018, ora, a distanza di sei anni, è ormai evidente che di quel progetto monumentale non se ne farà assolutamente nulla.

Foxconn sta cercando di vendere le due proprietà a Eau Claire e Green Bay. Nel 2018 le aveva acquistate per 12 milioni di dollari. A Green Bay, il colosso aveva acquistato un imponente edificio, di cui però avrebbe occupato effettivamente solo tre dei sei piani. Al contrario, in tutti questi anni l’area di Eau Claire è sempre rimasta vuota.

Il piano originale prevedeva la creazione di alcuni centri di innovazione, dove Foxconn avrebbe gestito il design di pannelli, circuiti e altri componenti destinati ai prodotti di elettronica di consumo venduti in tutto il mondo. Uno degli stabilimenti avrebbe dovuto ospitare un importante polo di produzione di schermi LCD.

Già nel 2021 la Foxconn si era in parte rimangiata la parola, ridimensionando l’investimento di diversi ordini di grandezza: da 10 miliardi di dollari ad ‘appena’ 672 milioni di dollari. Da 13.000 nuovi posti di lavoro a solamente 1454 posizioni. Insomma, alla faccia del grande sogno di invertire il contraccolpo della globalizzazione sul settore manufatturiero occidentale.

Alla fine dei piani di Foxconn sembra non essere rimasto più nulla. I componenti dei prodotti che utilizziamo tutti i gironi continueranno ad essere prodotti in Asia: non più solo in Cina, ma presto anche in India.