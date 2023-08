Agatha Christie – Hercule Poirot: The London Case ora disponibile su PC e console

L’attesiso seguito di Hercule Poirot: The First Cases, Agatha Christie – Hercule Poirot: The London Case è ora disponibile, come confermato dallo speciale trailer di lancio che alza il sipario sui misteri di un nuovissimo caso di omicidio che il detective è chiamato a risolvere. Sviluppata dal pluripremiato studio Blazing Griffin, il team dietro al primo gioco, per il quale ha vinto il BAFTA Scotland’s Best Game Award nel 2022, questa avventura investigativa è dunque ora disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, PC, Xbox One e Xbox Series X|S in edizione fisica ed digitale.

In questo nuovo capitolo dedicato a Hercule Poirot, i giocatori vivranno una storia emozionante e originale, fedele allo stile e al tono di Agatha Christie, in cui viene presentato Arthur Hastings, l’amata spalla di Poirot. Insieme, sono stati incaricati di trasportare in sicurezza un’opera d’arte di inestimabile valore che sta per essere esposta a Londra. Tuttavia, la serata di inaugurazione non andrà secondo i piani… i detective saranno chiamati a risolvere un nuovo mistero nel cuore di Londra.

Agatha Christie – Hercule Poirot: The London Case è caratterizzato da un gameplay avvincente e porterà i giocatori nel mondo di Hercule Poirot. Potranno esplorare la capitale, cercare indizi, interrogare sospetti e testimoni per risolvere così questa nuovissima indagine.

Queste le caratteristiche chiave del nuovo gioco:

Un mistero tutto nuovo – Scritto dal pluripremiato team che ha lavorato ad Agatha Christie – Hercule Poirot: The First Cases, si tratta di una nuova avvincente avventura di Poirot, con un nuovo cast di personaggi che sfidano il grande detective.

Interrogatori di testimoni e sospetti – Risolvete i misteri e sfidate i sospetti utilizzando il nuovo sistema di match puzzle per individuare le incongruenze sul posto.

Ispezione di ambienti e oggetti – Esplorate tutti i nuovi ambienti e date un’occhiata più da vicino con i nuovi puzzle di ispezione in prima persona, per una visione più cinematografica delle scene.

Mappe mentali e profili dei personaggi – Tornano le iconiche mappe mentali del gioco, che permettono di usare le famose “piccole cellule grigie” di Poirot per costruire impegnative mappe mentali e tracciare i collegamenti corretti in grado di risolvere il caso. Lo stesso avverrà anche per i vari sospettati: Poirot potrà raccogliere fatti e informazioni su ognuno di loro per costruire profili dettagliati dei personaggi, fondamentali per risolvere il caso e scovare il vero criminale.

Ambienti migliorati – Maggiori dettagli, effetti meteorologici e audio migliorato danno più profondità e vita a ciascuna delle nuove scene di gioco isometriche di Londra.

Completamente doppiato – La storia prende vita grazie a una storia completamente doppiata in inglese, francese e tedesco.

