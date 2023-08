WhatsApp, finalmente multimedialità senza compromessi: arrivano i file in “qualità originale”

Dopo aver finalmente introdotto la possibilità di condividere immagini in alta risoluzione, ora WhatsApp si prepara allo step successivo. WhatsApp sta sviluppando una funzionalità che permetterà di condividere foto e video nella loro qualità originale. Come notato da WABetaInfo,la versione 2.23.18.12 della beta di WhatsApp per Android ora include un’opzione per “selezionare foto o video in qualità originale”

Tuttavia, l’app tratterà le immagini e i video come documenti. In precedenza, per inviare contenuti multimediali in qualità originale era necessario utilizzare degli escatomage: ad esempio è possibile cambiare l’estensione del file in PDF o DOC.

Con la nuova feature non sarà più necessario ricorrere ad espedienti cervellotici. Sarà sufficiente selezionare l’immagine o il video che si vuole condividere e quindi impostare la risoluzione su “qualità originale”.

Di questa possibilità se ne parla ormai da diversi mesi e, per la precisione, da quando alcuni ricercatori l’avevano trovata menzionata nel codice di una vecchia beta di WhatsApp per Android.

Oggi WhatsApp consente di inviare immagini ad alta definizione, ma è comunque importante sottolineare che le immagini vengono ancora compresse prima di essere inviate al mittente. Lo stesso vale per i video, che vengono inviati ad una risoluzione massima di 720p. Con questa novità, gli utenti di WhatsApp potranno finalmente inviare i loro contenuti multimediali nella loro risoluzione originale.