Turtle Beach REACT-R: tre nuove versioni del controller Xbox dallo straordinario rapporto qualità/prezzo

Il gigante degli accessori e delle cuffie da gaming Turtle Beach Corporation ha presentato oggi tre nuove varianti di colore per il Turtle Beach REACT-R Controller progettato per Xbox. Rosso, Nebula e Verde Pixel si aggiungono ai colori originali Nero e Bianco/Lavanda per ampliare ulteriormente la crescente gamma di controller di gioco di Turtle Beach. Le nuove colorazioni Rosso, Nebula e Verde Pixel del REACT-R Controller migliorano anche l’originale con l’aggiunta di due motori rumble per un maggiore effetto di vibrazione.

Apprezzato da utenti e professionisti del settore, il REACT-R Controller originale è stato premiato con numerosi riconoscimenti editoriali: GamesRadar+ lo ha definito “Un valore straordinario per il suo prezzo” e The Verge “Facile da consigliare”. Le nuove colorazioni Rosso, Nebula e Verde Pixel del REACT-R Controller di Turtle Beach sono disponibili da oggi su www.turtlebeach.com e presso retailer selezionati in tutta l’Asia, e sono disponibili per il pre-ordine negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Europa. Le nuove colorazioni del REACT-R Controller saranno disponibili dal 22 settembre 2023 nel Regno Unito e in Europa e dal 1° ottobre 2023 negli Stati Uniti al prezzo MSRP di 34,99 euro. Non avete voglia di aspettare ma siete in cerca di un’ottima alternativa sempre targata Turtle Beach? Ecco su Amazon il Recon Controller.

Il REACT-R Controller è estremamente popolare tra i giocatori per la ricchezza di funzioni che offre a un prezzo molto competitivo. Non solo stiamo ampliando la nostra gamma di controller con nuovi colori, ma stiamo offrendo un valore ancora più elevato grazie all’aggiornamento dei trigger posteriori, con il risultato di un controller che ha un aspetto fantastico e offre prestazioni imbattibili.

ha dichiarato Cris Keirn, Interim CEO & SVP of Global Sales, Turtle Beach Corporation.

I giocatori di Xbox Series X|S, Xbox One e PC Windows possono collegare qualsiasi cuffia cablata da 3,5 mm al REACT-R Controller per ottenere un upgrade audio istantaneo che include l’esclusiva impostazione sonora Superhuman Hearing brevettata da Turtle Beach. È stato dimostrato che il Superhuman Hearing offre un vantaggio competitivo, consentendo di fatto ai giocatori di percepire indicazioni audio fondamentali come i passi dei nemici in avvicinamento, la ricarica delle armi nemiche nelle vicinanze e i veicoli nemici in lontananza. I controlli per il bilanciamento del volume del gioco e della chat e per l’esclusione del microfono sono perfettamente integrati nel controller per un facile accesso durante il gioco. Gioca più a lungo e mantieni il controllo grazie alla forma ergonomica del REACT-R Controller e alle impugnature, levette e grilletti testurizzati. Due pulsanti ad azione rapida mappabili sul retro del controller consentono ai giocatori di personalizzare i controlli per ottenere reazioni più rapide. Percepisci il rombo delle esplosioni o il colpo di pistola con un feedback di vibrazione grazie ai dual rumble motors nelle impugnature del REACT-R e vicino ai grilletti. Il REACT-R Controller è il compagno perfetto per qualsiasi cuffia da gioco cablata, come le plurivendute cuffie della serie Recon 70 o Recon 50 di Turtle Beach.

Leggi anche:

Trovate questi e tanti altri sconti di Amazon sul Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte!

Questa notizia contiene un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a LegaNerd.com.