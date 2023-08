Suicide Squad – David Ayer su Hollywood: “È come vedere qualcuno che ami f****o da un altro che odi”

Il regista David Ayer ha parlato di nuovo del caso Suicide Squad, e di come la produzione di questo progetto abbia condizionato il suo pensiero riguardo a Hollywood.

Ecco le sue parole:

“Hollywood è come guardare qualcuno che ami farsi sc***e da qualcuno che odi. La prova più grande di tutto ciò è stato ‘Suicide Squad’. Quella m***a mi ha distrutto. All’epoca venivo da ‘Fury’, avrei potuto fare qualsiasi cosa, e ho fatto qualsiasi cosa. E [io] così ho intrapreso questo viaggio con [‘Suicide Squad’]. Ed abbiamo creato questa cosa straordinaria e collaborativa, giusto? E poi è uscito “Deadpool”, e non hanno mai testato “Batman v. Superman”, quindi si aspettavano un risultato diverso, e poi sono stati martellati da tutti i critici. E da lì hanno trasformato il film oscuro e pieno di sentimento di David Ayer in una fo***a commedia.

David Ayer desidererebbe tanto realizzare la sua Ayer Cut di Suicide Squad, e James Gunn ha promesso che, al momento giusto, arriverà il tempo della sua versione del film mostrata al grande pubblico.