Starfield: nuovi dettagli su navi leggendarie e relitti da Bethesda

Cresce sempre di più l’attesa per Starfield. Il colossale GDR di Bethesda arriverà nei negozi il prossimo 6 settembre e nonostante il gioco si sia mostrato a più riprese con approfondimenti e video di gameplay nei mesi scorsi, sembra che ci sia ancora tanto da scoprire sull’esperienza. Nuovi interessanti dettagli arrivano da Zachary Wilson, il senior level designer di Starfield, che attraverso un articolo pubblicato sul sito ufficiale del gioco ci fornisce alcune informazioni su navi leggendarie e relitti che incontreremo durante la nostra avventura.

Come sappiamo, spesso, in Starfield ci ritroveremo a dover affrontare minacce come banditi e fazioni ostili. Dalle parole di Wilson apprendiamo che nel gioco esistono anche alcune “navi leggendarie”, velivoli di enormi dimensioni che si riveleranno impossibili da sconfiggere se non in possesso di una astronave di un certo livello.

Ci sono poi gli incontri con le navi leggendarie, enormi velivoli nemici di livello molto alto che all’inizio del gioco surclassano quello del giocatore. Per sconfiggerle, bisognerà fare molta strada…”, ha detto Wilson.

Inoltre, Wilson ha aggiunto anche nel corso dell’avventura potremo scovare anche dei relitti abbandonati, ognuno con la propria storia da scoprire: “Inoltre mi piacciono le nostre navi abbandonate. Abbiamo realizzato manualmente alcune navi abbandonate per mettere in evidenza i pericoli e le tragedie che possono verificarsi nei viaggi spaziali, e il giocatore potrà scoprirne le vicende esplorandole. Il bello è che per queste storie abbiamo chiesto il contributo di persone esterne al team di progettazione, quindi colleghi che normalmente non partecipano specificamente alla realizzazione di contenuti hanno potuto lasciare un segno concreto nel gioco anche in tal senso. Uno dei nostri progettisti, Kris Takahashi, che ha un passato nella scena delle mod, ha progettato diversi incontri con navi molto emozionanti.”

Starfield sarà disponibile su Xbox Series X|S e PC a partire dal 6 settembre 2023 e sarà incluso nel Game Pass.