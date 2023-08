Lancio imminente del primo osservatorio spaziale indiano per lo studio del Sole

L’agenzia spaziale indiana ha annunciato il lancio previsto per il 2 settembre del primo osservatorio spaziale dedicato allo studio del sole, un passo significativo nel campo dell’esplorazione spaziale. Questa comunicazione è stata diffusa tramite una pubblicazione sulla piattaforma di messaggistica X, precedentemente nota come Twitter. Questo annuncio segue di pochi giorni il traguardo raggiunto dall’India nel far atterrare una navicella spaziale sul finora inesplorato polo sud della Luna. L’osservatorio spaziale, denominato Aditya-L1, rappresenta una pietra miliare per l’India nel settore dell’astronomia e dell’osservazione solare. La sonda, che deve il suo nome alla parola hindi che significa “sole”, verrà lanciata dal principale spazioporto del paese, a Sriharikota. Il veicolo di lancio scelto è il PSLV, un razzo pesante di fabbricazione indiana. Aditya-L1 coprirà una distanza notevole, viaggiando per circa 1,5 milioni di km nello spazio. L’obiettivo primario di Aditya-L1 è studiare i venti solari, fenomeni che possono causare disturbi sulla Terra e dare luogo alle affascinanti “aurore”. La navicella spaziale sarà posizionata presso il punto di Langrange L-1, una posizione strategica che offre una vista privilegiata della nostra stella.

Un viaggio di quattro mesi

L’Organizzazione indiana per la ricerca spaziale (ISRO) ha indicato che il viaggio complessivo di Aditya-L1, dal lancio al punto L-1, richiederà circa quattro mesi. Nel 2019, il governo ha stanziato circa 46 milioni di dollari per finanziare questa importante missione spaziale. L’India ha dimostrato di essere un attore significativo nell’ambito delle missioni spaziali a costi contenuti. L’efficacia delle loro operazioni spaziali è ben evidenziata dal successo di recenti missioni. Ad esempio, la loro missione lunare ha operato con un budget di approssimativamente 75 milioni di dollari. L’osservatorio Aditya-L1 rappresenta un traguardo di cui l’India può andare legittimamente orgogliosa, evidenziando la sua crescente competenza e rilevanza nel campo dell’esplorazione spaziale.