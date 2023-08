Khaby Lame è la nuova star di Fortnite

In Fortnite abbiamo visto, nel corso degli anni, ogni genere di crossover e collaborazioni, da quelle con i supereroi Marvel e DC agli anime, ad esempio con personaggi presi da Dragon Ball e Naruto. Abbiamo avuto sportivi, popstar, wrestler, attori, personaggi del cinema d’azione e di altri videogiochi… ma per arrivarci da influencer devi aver davvero fatto qualcosa di speciale, dato che le comparsate del genere, nel gioco Epic Games, sono piuttosto rare. Ebbene, niente è impossibile per Khaby Lame, apparentemente.

Il creator italiano di origini senegalesi, tra i più seguiti al mondo con un seguito assolutamente straordinario, è difatti ora un personaggio del Capitolo 4 – Stagione 4 del gioco, Ultima Spiaggia, ora disponibile col nuovo Pass Stagionale. Lo ritroviamo, oltre che in game, anche in uno speciale trailer live action in cui fa quello che gli riesce meglio: trovare la soluzione più semplice!

“Le cose sono troppo complicate? Ecco a voi l’uomo che semplifica i problemi: Khaby Lame, il nuovo arrivato sull’isola della Battaglia reale di Fortnite! Noto social media creator, oggi entra nel Pass battaglia per aiutare la squadra a sconfiggere Kado Thorne.” è la sinossi del video, che vi presentiamo insieme al trailer della stagione.

Dietro le lussuose facciate di Suite Sanguigne, Insenatura Inesorabile e Opulenza Oscura si nascondono basi ben difese, complete di telecamere, griglie laser e guardie. Rinchiusi nelle profondità delle proprietà di Thorne ci sono oggetti mitici della storia di Fortnite, come il fucile d’assalto MK 7 di Fondazione, la pistola a tamburo di Mida, l’arma a raggi di Zyg e Choppy e altro ancora.

Date un’occhiata alle nuove armi che vi aiuteranno a infiltrarvi all’interno. Raggiungete una base con il nuovo Razzariete e, una volta all’interno, tirate fuori il fucile a pompa Infiltratore, la mitraglietta a raffica con mirino o il fucile d’assalto a doppio caricatore dalla ricarica rapida. Volete invece un’arma con cui sporcarvi meno le mani? Lanciate una “torretta ventiquattrore” che spara automaticamente ai nemici vicini.

Il Pass battaglia di questa stagione include nuovi costumi, emote, picconi e altro per abbattere i cattivi con stile. Ecco l’elenco completo dei costumi che saranno disponibili nel Pass battaglia stagionale di Fortnite Ultima spiaggia:

Nolan Chance

Piper Pace

Pesce erculeo

Mae

Antonia

Khaby Lame

Kado Thorne

Ahsoka Tano

Come potete vedere, oltre ai personaggi originali e a Lame c’è anche un nuovo guest character direttamente dalla nuova serie di Star Wars su Disney+, Ahsoka.

