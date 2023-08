Il Samsung ViewFinity S9 sfida l’Apple Studio Display: stesso prezzo e… stesso identico pannello?

Diversi mesi dopo aver annunciato il monitor desktop ViewFinity S9 da 27 pollici al CES 2023, Samsung ha finalmente fornito dettagli su prezzo e disponibilità. Il display 5K, che si posiziona nella fascia premium del mercato, compete direttamente con le soluzioni di Apple e LG.

In alcuni mercati, il ViewFinity S9 è disponibile già a partire da oggi. Negli Stati Uniti si parte da esattamente 1599 dollari, che è lo stesso prezzo del chiacchierato Apple Studio Display. In Italia è altresì disponibile a 1599 euro (o 30 rate da 53,30€).

È interessante notare che, nel passato recente, alcune voci avevano ipotizzato che i due display sfruttassero lo stesso pannello, al punto che – a livello hardware – potrebbero essere virtualmente identici. Del resto, si tratta di due monitor 5K da 27 pollici. The Verge, ad ogni modo, scrive che, ad oggi, questa voce di corridoio non ha ancora trovato conferma.

The Verge spiega che, per quanto rimanga una soluzione molto valida, il monitor appare superato in almeno alcune caratteristiche: ad esempio manca il local dimming, che ci si aspetterebbe in un monitor posizionato in questa fascia di prezzo.

In compenso il ViewFinity S9 copre il 99% della gamma di colori DCI-P3, rendendolo adatto alla fotoritocco e all’editing cinematografico. Per quanto riguarda la connettività, il ViewFinity S9 offre Thunderbolt 4, USB-C e Mini DisplayPort.

Inoltre, il ViewFinity S9 offre una suite di applicazioni e servizi pre-installati (che non richiedono periferiche esterne) piuttosto copmpleta: troviamo numerose app per lo streaming, oltre che lo stesso Gaming Hub presente sui televisori QLED e OLED del brand.