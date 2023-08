Enotria: The Last Song, nuove immagini per il soulslike italiano

Enotria: The Last Song, il soulslike tutto italiano, torna a mostrarsi in una serie di nuovi scatti che mostrano le atmosfere mediterranee del gioco.

Enotria: The Last Song, il soulslike tutto italino sviluppato in Unreal Engine 5, è tornato a mostrarsi con una serie di nuove immagini che ci permettono di ammirare le atmosfere calde e avvolgenti del gioco ed il design di alcuni personaggi che incontreremo nel corso dell’avventura. Vediamo gli scatti:

Enotria: the last song è un soulslike sviluppato dal team italiano Jyamma Games ed ispirato al folklore italiano. La stessa Enotria, la terra in cui è ambientato il gioco, trae ispirazione dai lussureggianti borghi italiani, caratterizzati da viste mozzafiato, da luci calde e avvolgenti e da colori accesi.

“Il mondo è attanagliato dal Canovaccio – un’eterna e contorta rappresentazione che mantiene il mondo in una stasi innaturale.

Tu, il Senza Maschera, sei l’unica persona a essere libera da un ruolo predeterminato e a essere padrone del tuo destino. Sconfiggi i potenti Autori che l’hanno creato e libera il mondo dalla stagnazione, sfruttando il potere dell’Ardore. Diventa la Maschera del Cambiamento” recita la sinossi ufficiale.

Enotria: The Last Song sarà disponibile nel corso del 2024 per PC, PS5 e Xbox Series X|S.