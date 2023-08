Cavolo e benefici: dalla salute polmonare alla cosmetica sostenibile

Due recenti studi mettono in luce i sorprendenti benefici dei cavoli e dei loro parenti nella famiglia delle crucifere, come broccoli e cavolfiori. Questi “super poteri del cavolo” includono applicazioni nella cosmetica e nella salute polmonare.

Nel primo studio, condotto dal Francis Crick Institute e pubblicato su “Nature”, i ricercatori hanno scoperto che le molecole presenti nei cavoli e nei loro parenti possono contribuire a mantenere una barriera sana nei polmoni e ad alleviare le infezioni. Questo è di grande importanza nella protezione contro l’inquinamento e le infezioni virali e batteriche. L’attivazione di un recettore chiamato Ahr da parte delle molecole presenti in questi vegetali sembra svolgere un ruolo chiave nel rinforzare le barriere polmonari. Gli esperimenti condotti su topi hanno dimostrato che quelli con un’attività Ahr potenziata erano in grado di combattere meglio le infezioni influenzali e batteriche, mantenendo una migliore integrità della barriera polmonare.

Nel secondo studio, condotto dalla Nanyang Technological University di Singapore e pubblicato su “Separation and Purification Technology”, è stata sviluppata una nuova tecnica per convertire i rifiuti di cavolo in prodotti per la salute e la cura personale. Questo approccio innovativo mira a ridurre gli sprechi alimentari e le emissioni, affrontando il problema degli scarti generati durante la raccolta e la preparazione dei cavoli. Utilizzando composti bioattivi nei cavoli, i ricercatori hanno sviluppato un metodo per estrarre queste preziose sostanze in modo più efficiente ed economico, rendendole utilizzabili in prodotti per la cura della persona, cosmetici, integratori alimentari ed estratti di erbe.

Queste ricerce promuovono l’idea di una economia circolare con zero rifiuti, contribuendo a ridurre gli sprechi alimentari e ad utilizzare in modo efficiente tutte le parti delle piante. Inoltre, il metodo sviluppato utilizza materiali non tossici e solventi naturali, rendendolo sicuro per l’uso alimentare.