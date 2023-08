Alan Wake 2: Shawn Ashmore, il protagonista di Quantum Break, farà parte del cast

Shawn Ashmore farà parte del cast di Alan Wake 2. A rivelarlo è stato Sam Lake con un post su X che conferma la presenza dell’attore che ha prestato il volto al protagonista di Quantum Break. Dopo aver vestito i panni di Jack Joyce nell’action adventure del 2016, Ashmore tornerà dunque a lavorare con Remedy interpretando uno dei personaggi dell’attesissimo Alan Wake 2 e più precisamente lo sceriffo Tim Breaker.

The brilliant actor and our good friend, the legendary @ShawnRAshmore plays Tim Breaker in ALAN WAKE 2. We have wanted to work together again ever since Quantum Break. Now it’s happening!! So good to have you in this, Shawn! 🔥🔥🔥❤️❤️❤️🕺🕺🕺 @alanwake @remedygames pic.twitter.com/LQ9lnjA0gx

— Sam Lake (@SamLakeRMD) August 25, 2023