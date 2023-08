Oppenheimer: il supervisore VFX smentisce sul mancato utilizzo degli effetti speciali

Il supervisor VFX Andrew Jackson ha smentito l'idea che in Oppenheimer non siano stati affatto utilizzati gli effetti speciali.

In Oppenheimer il regista Christopher Nolan è stato così scrupoloso da aver fatto riprodurre anche la stessa esplosione della bomba atomica in maniera pratica, ma il supervisor VFX Andrew Jackson, ha smentito che gli effetti speciali non siano stati utilizzati in alcun caso.

Ecco le sue parole:

Alcune persone hanno capito ciò che significava il fatto che non ci fossero effetti visivi, il che chiaramente non è vero. Gli effetti visivi possono comprendere un sacco di cose. Per la messa in scena del Trinity Test [Nolan] non voleva utilizzare alcuna simulazione in CGI di un’esplosione nucleare. Voleva utilizzare elementi pratici filmati. Perciò hanno usato quattro fusti da 166 litri di carburante, e poi alcuni esplosivi ad alto potenziale, che incendiano il carburante e lo lanciano in aria.

Ed ha aggiunto:

Così nella nostra divisione avevamo molto materiale che potevamo sovrapporre e costruire in maniera tale che avesse l’aspetto di qualcosa di molto più grande.

Ed infine ha dichiarato sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale nel cinema: