Gran Turismo: il protagonista del film pensava che i videogiochi fossero una perdita di tempo

Archie Madekwe è il protagonista del film su Gran Turismo, e durante la promozione del lungometraggio ha rivelato il suo rapporto conflittuale con i videogiochi, che per tanti anni ha considerato una perdita di tempo. Ma il lavoro nel lungometraggio gli ha fatto cambiare approccio.

Ecco cosa ha raccontato:

Non sono mai stato un giocatore perché ho una personalità piuttosto ossessiva, quindi sapevo che giocando mi sarei ritrovato per ore davanti allo schermo, per poi arrivare a dire: che cosa ho fatto nell’intera giornata?

Mentre con Gran Turismo:

Ho trovato un’incredibile opportunità per guardare oltre la vergogna di aver sprecato la giornata. Invece questo impegno mi avrebbe fatto pensare: “Sono al lavoro, sto facendo qualcosa di produttivo. È fantastico!” Ho potuto attingere a ciò che Jann sentiva, e pensare: “Tutto questo sta effettivamente portando a qualcosa, è fantastico”. Non era un qualcosa del tipo giocare a The Sims per sei ore. Era fare un qualcosa di costruttivo. Perciò per me è stato come un sogno diventato realtà.