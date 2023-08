Shark 2 – L’abisso: i primi 10 minuti in anteprima gratuita

L’estate va a concludersi ma una delle pellicole più adrenaliniche dell’anno tornerà presto, in versione Home Video: Shark 2 – L’abisso è un’avventura da brividi che fa seguito a quella del blockbuster del 2018, portando l’azione ad un livello ancora più alto, e al contempo maggiori profondità oceaniche. Jason Statham e l’icona globale dell’action Wu Jing guidano una squadra di coraggiosi esploratori nelle profondità più recondite dell’oceano: il loro viaggio si trasformerà in una spirale di caos quando una diabolica operazione mineraria minaccerà la loro missione e li costringerà ad una rischiosa lotta per la sopravvivenza. Messi alle strette da colossali Megalodonti e da implacabili saccheggiatori dell’ambiente, i nostri eroi dovranno superare i loro spietati predatori in una corsa contro il tempo al cardiopalma. La pellicola è un esempio lampante di sequel che funziona meglio dell’originale, come hanno testimoniato sia i commenti della critica che il botteghino. Warner Bros., dunque, come suo solito, precede il lancio in Home Video con una speciale anteprima di una decina di minuti, consistente nell’incipit del film.

Sinossi:

Tuffatevi in acque sconosciute con Jason Statham e con l’icona globale dell’action Wu Jing, che guideranno una squadra di coraggiosi esploratori nelle profondità più recondite dell’oceano. Il loro viaggio si trasformerà in una spirale di caos quando una diabolica operazione mineraria minaccerà la loro missione e li costringerà ad una rischiosa lotta per la sopravvivenza. Messi alle strette da colossali Megalodonti e da implacabili saccheggiatori dell’ambiente, i nostri eroi dovranno superare i loro spietati predatori in una corsa contro il tempo al cardiopalma. Immergetevi nell’esperienza cinematografica più elettrizzante dell’anno con Shark 2 – L’abisso – dove le profondità dell’oceano saranno pari solo alle vette dell’emozione pura e inarrestabile! Il team di filmmakers al fianco del regista Wheatley è composto dal direttore della fotografia Haris Zambarloukous, lo scenografo Chris Lowe e il montatore Jonathan Amos. Il supervisore agli effetti visivi è Pete Bebb e la costumista è Lindsay Pugh. Le musiche sono di Harry Gregson-Williams.

Leggi anche: