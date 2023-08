Reddit ha presentato un programma di ricompense per gli utenti di r/ModSupport

Reddit ha annunciato un nuovo programma di ricompense per gli utenti di r/ModSupport. Basterà ad addolcire i rapporto con la community di moderatori?

Reddit ha annunciato il lancio del “Mod Helper Program“, un sistema volto a ricompensare i moderatori che offrono consigli utili ad altri moderatori. Questa mossa segue un periodo di crescente malcontento tra i moderatori del sito, nato dopo che l’azienda ha deciso di mettere l’accesso all’API a pagamento, imponendo in questo modo la chiusura di diversi popolari client di terze parti, tra cui Apollo.

Il nuovo programma è strutturato su vari livelli e riconosce ai moderatori una serie di premi simbolici, tra cui trofei e distintivi virtuali, che si ottengono semplicemente ricevendo “mi piace” partecipando al subreddit r/ModSupport.

Reddit ha già introdotto un programma simile in r/help: è rivolto a tutti gli utenti, e non solo ai moderatori, e prevede alcune ricompense per le persone più attive.

La piattaforma sta lentamente introducendo alcuni strumenti di moderazione molto richiesti e che, fino a poche settimane fa, venivano offerti da diverse app di terze parti. Ad ogni modo, la rivista Tech Crunch sostiene che questi aggiornamenti siano spesso stati mal gestiti e inadeguati a rispondere alle reali richieste della community.

Tra le altre cose, Reddit ha introdotto un nuovo sistema chiamato Modmail Answer Bot: risponde in automatico alle richieste degli utenti, aprendo un ticket per l’intervento di un amministratore solo quando gli articoli del Centro Assistenza non sono d’aiuto.