One Piece: il trailer col doppiaggio giapponese, svelato il look di altri villain

I poster da ricercato svelano il look di altri villain storici di One Piece; in più, ecco il trailer col doppiaggio giapponese e una canzone dalla OST.

Non è un segreto (anzi) che la versione giapponese del live action di One Piece in arrivo il 31 agosto su Netflix sarà doppiata dagli stessi voice actor dell’anime: finora, però, non si erano visti trailer o clip doppiate in idioma nipponico. Almeno fino ad oggi, perché ecco finalmente il trailer (che già abbiamo visto in inglese, italiano e svariate altre lingue) anche con le voci di Mayumi Tanaka, Akemi Okamura, Kappei Yamaguchi e tutti gli altri. Inoltre, Netflix ha rilasciato una canzone tratta dalla colonna sonora, “My Sails Are Set” (feat. AURORA) e uno speciale video con una parete tappezzata di poster di ricercati. Alcuni “Wanted” sono tra l’altro inediti, e presentano anche personaggi che, in teoria, non dovrebbero effettivamente apparire nella prima stagione della serie. Abbiamo Alvida, Kuro, Foxy, Buggy, Don Krieg, Dracule-Mihawk, Jango, Cavendish, Arlong. Interessanti alcuni dettagli, ad esempio il fatto che la taglia su Mihawk sia stata ritirata in quanto diventato corsaro al servizio del Governo mondiale, o la presenza di Don Krieg, tagliato dalla parte del Baratie (dove il suo ruolo è incorporato in quello di Arlong).

Basato sulla serie manga più venduta di sempre in Giappone e tra le più popolari nel mondo, creata da Eiichiro Oda, One Piece è una leggendaria avventura di mare come nessun’altra. Monkey D. Luffy è un giovane avventuriero che ha sempre sognato una vita di libertà. Luffy parte dal suo piccolo villaggio per affrontare un pericoloso viaggio alla ricerca di un leggendario tesoro, il ONE PIECE, per diventare il Re dei Pirati. Ma, per trovare il bottino, Luffy dovrà riunire l’equipaggio che ha sempre desiderato e trovare una nave su cui salpare, perlustrando ogni centimetro dei vasti mari, scampando ai Marines, e superando in astuzia pericolosi rivali ad ogni occasione.

The pirates are here! pic.twitter.com/0m4ljw17VN — ONE PIECE(ワンピース) Netflix (@onepiecenetflix) August 25, 2023

A comporre la ciurma sono Iñaki Godoy nei panni del capitano Monkey D. Luffy, Mackenyu (Roronoa Zoro), Emily Rudd (Nami), Jacob Romero (Usopp) e Taz Skylar (Sanji). Fanno parte del cast anche McKinley Belcher III, Morgan Davies, Aidan Scott, Vincent Regan, Jeff Ward, Craig Fairbrass, Langley Kirkwood, Celeste Loots, Alexander Maniatis, Ilia Isorelýs Paulino, Chioma Umeala e Steven Ward. Si aggiunge al cast Michael Dorman nel ruolo di Gold Roger.

