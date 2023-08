MediEvil: in arrivo un film o una serie TV dedicata all’eroe tutt’ossa?

Sir Daniel Fortesque potrebbe presto tornare. In un video pubblicato sul sito di PlayStation Productions include un piccolo dettaglio che suggerisce l’arrivo di un film o una serie TV dedicata a MediEvil, l’indimenticabile classico dell’era PlayStation 1. Nel filmato si possono distinguere chiaramente diversi personaggi che fanno già parte di progetti targati PlayStation Productions già lanciati o confermati per i prossimi anni.

Nel video appaiono, infatti, Joel e Ellie, protagonisti della serie HBO, Nathan Drake del film di Uncharted, Kratos, dalla serie God of War e Aoy da quella Horizon. Ad un certo punto del video, però, si notano due gambe di un personaggio, la cui identità rimane però celata. A svelarne il mistero è stato l’utente Radec che su X ha affermato di aver ricostruito velocemente l’identità del personaggio, associandola a Sir Daniel Fortesque, l’eroe dei MediEvil.

So I was checking out the new video on the PlayStation Productions Website and my god…are those the legs of Sir Daniel Fortesque?

Could possibly be our first sign that a MediEvil movie is in the works at PlayStation Productions!

A perfect choice for an animated Sony movie pic.twitter.com/O3s0x6cnAx

— Radec (@realradec) August 23, 2023