Le consegne via drone non sono più fantascienza: Walmart inizierà i primi test a breve

I primi voli inizieranno “nelle prossime settimane”. Tutti gli ordini partiranno dal Walmart Supercenter che si trova a Frisco, TX. Successivamente, Walmart e Wing prevedono di estendere l’esperimento ad un secondo Walmart entro la fine dell’anno. Complessivamente, i due negozi dovrebbero servire circa 60.000 abitazioni.

Il servizio sarà disponibile per le abitazioni nel raggio di circa sei miglia dai negozi supportati. Gli abitanti di queste zone potranno ordinare prodotti come pasti veloci, generi alimentari, prodotti essenziali e medicinali da banco. I droni possono volare fino a poco meno di 20Km/h e Wing assicura che gli articoli verranno consegnati in meno di 30 minuti.

Raggiunto il luogo della consegna, il drone calerà delicatamente il sacchetto con l’ordine utilizzando un cavo retrattile. Wing sostiene che questo sistema è sufficientemente stabile e sicuro da poter trasportare senza problemi anche prodotti fragili, come le uova, o impegnativi, come i surgelati.

I droni di Wing sono automatizzati, ma le loro operazioni di volo e consegna vengono monitorate attentamente da una stanza di controllo. “La tecnologia di Wing – spiega l’azienda – permette agli operatori di sorvegliare il sistema da una posizione remota, il che significa che i piloti non dovranno essere fisicamente nei pressi del negozio o della casa del cliente”.