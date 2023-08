Christopher Nolan: i libri da leggere per approfondire il regista

Nei cinema italiani è disponibile Oppenheimer, il nuovo film di Christopher Nolan, che racconta la storia del creatore della bomba atomica. E questa occasione è un ottimo spunto per poter elencare i libri da leggere per poter conoscere meglio questo filmmaker, analizzando le sue opere cinematografiche spesso complesse. Ecco, perciò, i libri da leggere per approfondire Christopher Nolan.

Christopher Nolan. L’architetto del tempo

Questo libro pubblicato da Edizioni NPE propone un percorso cronologico attraverso le opere cinematografiche di Christopher Nolan. Da Memento a Tenet, passando per Inception e Il cavaliere oscuro: un saggio critico su uno degli artisti più controversi e coraggiosi di Hollywood.

La percezione dello Spazio e del Tempo: L’analisi della dimensione spaziotemporale nel cinema di Christopher Nolan e il cinema come macchina del tempo

Un titolo lungo per un saggio che cerca di approfondire uno degli elementi fondamentali del cinema di Christopher Nolan: il tempo. Ma questo volume si propone anche di approfondire la fisica, la psicologia, la storia dell’arte, la matematica, la letteratura, la simbologia e altro ancora all’interno del tessuto filmico di Nolan.

Il Cinema di Christopher Nolan

Questo libro di Angela Ravazzolo offre uno sguardo più approfondito sulle tecniche che hanno portato Christopher Nolan a realizzare i suoi film, per una lettura agile e intrigante.

Viaggiare nello spaziotempo. La scienza di Interstellar

Gli appassionati di Christopher Nolan saranno legati anche al lungometraggio fantascientifico Interstellar, che ha proposto da un punto di vista cinematografico concetti e situazioni appartenenti alla fisica quantistica. In questo libro si cerca di far intendere che Interstellar non è un’opera di pura fantasia. O meglio, lo è solo in parte. Grazie alla consulenza dell’astrofisico e premio Nobel Kip Thorne gli eventi a cui assistiamo nel film sono una rappresentazione scientificamente corretta di quello che gli esseri umani potrebbero affrontare in un’esplorazione dello spaziotempo. Thorne spiega in modo divulgativo le questioni del tempo e dello spazio in chiave interstellare.

Saturnium Sidus. Mondi e suoni di «Interstellar» (Christopher Nolan)

L’approfondimento di Interstellar ha offerto diversi spunti bilbiografici, al punto che abbiamo un’altra proposto sull’analisi del lungometraggio sci-fi. Saturnium Sidus approfondisce il ricco tessuto simbolico sotteso alla storia portata sullo schermo da Nolan. È un viaggio all’interno dei mondi scenici, metafisici e musicali evocati dal film. Si cerca in quest’opera di analizzare i riferimenti filosofici, mito-antropologici e psicoanalitici che offrono alcune possibili chiavi interpretative di Interstellar e della colonna sonora firmata da Hans Zimmer.

