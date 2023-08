Barbie: il film ha fatto aumentare la ricerca delle Birkenstock del 110%

Il successo di Barbie al cinema è divenuto anche una ruota trainante per altri fenomeni commerciali, considerando che Birkenstock, dopo l’uscita del film, hanno ottenuto un aumento delle ricerche dei suoi rinomati sandali del 110%.

A rivelare questo dato è stata Lyst, la piattaforma di shopping online che viene utilizzata per monitorare le preferenze dei consumatori. Le ricerche più gettonate sono andate verso il modello Arizona delle Birkenstock.

Tutti coloro che hanno visto Barbie ricorderanno la scena in cui Barbie Stramba offre alla bambola interpretata da Margot Robbie il dualismo tra la scarpa con il tacco e la Birkenstock. E tra le due la scelta è essere obbligata: anche Barbie, per tornare a essere sé stessa, dovrà passare per le Birkenstock.

Ricordiamo che Barbie ha fatto una vera e propria corsa verso le vette del box-office, ed è da poco diventato il film che ha ottenuto più incassi negli Stati Uniti durante il 2023.

Barbie ha anche ottenuto altri record, divenendo tra l’altro il lungometraggio più remunerativo della Warner Bros. negli Stati Uniti.