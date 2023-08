Baldur’s Gate III arriverà su Xbox Series S/X entro la fine dell’anno, ma Microsoft ha dovuto rinunciare ad una delle sue regole

Smbra che non bisognerà aspettare poi così tanto per giocare a Baldur's Gate III su Xbox Series X. È stato comunque necessario un compromesso.

Baldur’s Gate III è senza dubbio il gioco dell’estate, e non è ancora disponibile per le console. Larian Studios, lo sviluppatore dietro questo colosso videoludico, ha adottato un approccio “sarà pronto quando sarà pronto” per il rilascio del gioco su diverse piattaforme. Dopo aver ottenuto un successo immediato su Windows, uscendo dalla versione di accesso anticipato all’inizio del mese, il 6 settembre Baldur’s Gate III arriverà su PlayStation 5 e macOS. La data di uscita su Xbox rimane un mistero, ma Larian ha confermato che il titolo arriverà sulle console Microsoft entro la fine dell’anno.

Che Baldur’s Gate III, presto o tardi, sarebbe arrivato anche sulle console di Microsoft era certo da ormai diversi mesi. Il publisher non ne aveva mai fatto mistero. Ad ogni modo, data l’assenza al momento del day 1, più di qualcuno aveva ipotizzato che la versione per Xbox non sarebbe mai potuta uscire prima del 2024. Fortunatamente non sarà necessario aspettare così a lungo.

Il ritardo dell’uscita su Xbox, che ha temporaneamente reso Baldur’s Gate III esclusivo per PlayStation, è dovuto alle regole di Microsoft riguardo la parità di funzionalità tra Xbox Series S e Series X.

Michael Douse, direttore editoriale di Larian Studios, su x.com aveva spiegato che gli sviluppatori hanno avuto più di qualche difficoltà a rispettare i requisiti di Microsoft, che impongono ai publisher di garantire le stesse identiche funzionalità sia su Xbox Series X, che su Xbox Series S — quest’ultima console, come è noto, è meno potente della ‘sorella’ più grande.

Tra le tante difficoltà, Larian Studios ha dovuto capire cosa fare della modalità coop split-screen, a quanto pare, troppo impegnativa per la GPU della Xbox Series S.

Dopo un incontro tra Swen Vincke, CEO di Larian e direttore di Baldur’s Gate III, e Phil Spencer, CEO di Microsoft Gaming, sembra che sia stata trovata una soluzione. Vincke ha lasciato intendere che Spencer ha concesso un’eccezione a Larian riguardo la parità di funzionalità tra le due console. Baldur’s Gate III avrà la modalità split-screen solo sulla Series X, ma non sulla Series S meno potente.