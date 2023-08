PAYDAY 3: ICE-T nel nuovo trailer live action

Deep Silver e Starbreeze hanno rivelato il trailer Live Action di PAYDAY 3, un video dal taglio cinematografico ad alto tasso di tensione con composizioni musicali della famosa Orchestra Sinfonica di Vienna e… ospiti speciali. Difatti il trailer, ricco di azione, introduce anche il rapper e attore ICE-T nell’universo di PAYDAY 3. I quattro criminali mascherati da clown più noti della storia dei videogiochi tornano dal pensionamento il 21 settembre in PAYDAY 3 su PC tramite PC Game Pass, su Steam ed Epic Games Store, nonché su Xbox Series S|X Game Pass, PlayStation 5 e GeForce Now.

La Payday gang un tempo incuteva timore nei cuori delle forze dell’ordine e dei cittadini di tutti gli Stati Uniti, con alcuni rapporti che li accusavano di crimini ancora più lontani, come in Russia. Questi criminali, apparentemente inarrestabili, erano responsabili di una serie di audaci colpi, resi ancora più notevoli dal fatto che, alla fine, la banda l’ha sempre fatta franca. Poi, un giorno, le rapine che avevano scosso il mondo intero cessarono improvvisamente. La Payday gang sembrava essere scomparsa dalla faccia della Terra. Questa pacifica tregua è durata per anni… ma la pace non dura mai per sempre.

PAYDAY 3 è l’attesissimo seguito di uno degli sparatutto cooperativi più famosi di sempre. Fin dalla sua uscita, i giocatori di PAYDAY hanno potuto sperimentare il brivido di un colpo perfettamente pianificato ed eseguito. Questo è ciò che rende PAYDAY un’esperienza FPS cooperativa senza eguali. Ritornate nel mondo del crimine nei panni della Payday gang, l’invidia dei suoi simili e l’incubo delle forze dell’ordine. Diversi anni dopo la fine del loro regno del terrore su Washington DC, si riuniscono ancora una volta per affrontare la minaccia che li ha costretti a uscire dal loro ritiro anticipato. In Payday 3 la scelta è nelle mani dei giocatori. Si possono scegliere l’equipaggiamento, le abilità e l’approccio. Ogni rapina si svolgerà in modo diverso a seconda delle scelte effettuate. Potrete sfruttate la cooperativa a scelta: potrete condurre rapine con eleganza come in Ocean’s Eleven o affrontare i servizi di sicurezza, come in Heat – La sfida. Ogni partita è unica e ricca di azione e tensione, mentre la trama di Payday 3 si espanderà continuamente con nuovi contenuti e sfide.

