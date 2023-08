Oppenheimer supera gli incassi di IT, ed è tra i primi cinque film vietati ai minori

Il nuovo film di Christopher Nolan, Oppenheimer, ha superato IT tra gli incassi vietati ai minori più remunerativi di sempre.

Oppenheimer qualche settimana fa era riuscito a superare gli incassi di Cinquanta Sfumature di Grigio, guadagnandosi così la posizione numeri dieci nella classifica dei film vietati ai minori con più incassi. Ora Oppenheimer ha superato anche IT, ed è entrato nella top 5.

Il lungometraggio di Christopher Nolan ha ottenuto fino ad ora 727 milioni di dollari, superando i 701 milioni ottenuti da IT di Andy Muschietti.

Ora i primi quattro film da incalzare sono The Matrix Reloaded ($738,576,929), Deadpool ($781,947,691), Deadpool 2 ($786,362,370), e Joker ($1,066,208,658). Sembra praticamente impossibile che Oppenheimer possa arrivare alla prima posizione, però potrebbe lottarsela con gli altri lungometraggi in classifica, che sono in una posizione abbordabile.

C’è da dire che, al di là degli ulteriori guadagni che Oppenheimer potrà ottenere, il film ha aiutato assieme a Barbie a riaccendere l’attenzione del pubblico per le sale cinematografiche, considerando che i due film insieme sono arrivati a superare i due miliardi d’incassi.

Molti addetti ai lavori, come Francis Ford Coppola e Quentin Tarantino hanno applaudito questa iniziativa.