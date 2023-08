Broken Sword Parzival’s Stone e Shadow of the Templars: Reforged annunciati ufficialmente con un trailer

Revolution Software ha annunciato l’arrivo di Broken Sword – Parzival’s Stone e Broken Sword – Shadow of the Templars: Reforged, ossia il nuovo episodio della saga e l’edizione rimasterizzata del primo capitolo. Quest’ultima sarà disponibile ad inizio 2024, mentre il sesto capitolo non ha al momento ancora una data d’uscita. Entrambi usciranno su PC, console e mobile. L’annuncio è stato accompagnato da un trailer che potete visionare qui sotto:

Broken Sword – Parzival’s Stone sarà contraddistinto da diverse novità, inclusa la presenza di una nuova grafica definita “Super 2D” con sfondi disegnati in 2D applicati a geometrie che sono invece tridimensionali. Questo nuovo capitolo vedrà George e Nico alle prese con una terrificante cospirazione in un mondo di cacciatori di tesori nascosti, misteri medievali e fisica quantistica.

Broken Sword – Shadow of the Templars: Reforged, invece, riproporrà l’iconica prima avventura di George Stobbart in una veste completamente nuova con sfondi ridisegnati in 4K, nuove animazioni e diversi miglioramenti, inclusi quelli al comparto audio. Il gioco dovrebbe rimanere comunque fedele all’originale senza aggiunte sul piano contenutistico.

Insomma, si tratta senza dubbio di una notizia che farà la felicità degli amanti delle avventura punta e clicca vecchio stile. Gli appassionati della saga potranno finalmente rivivere le avventure del primo capitolo grazie all’arrivo di una riedizione che mantiene intatto lo spirito della serie, ma potrebbe essere anche la giusta occasione per i nuovi utenti di intraprendere un viaggio che ha fatto la storia del genere delle avventure grafiche, insieme a grandi classici del calibro di The Secret of Monkey Island e Grim Fandango.