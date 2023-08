Scorn: data d’uscita della versione PS5 annunciata con un trailer

La data d’uscita della versione PS5 di Scorn è stata annunciata ufficialmente in occasione del Future Game Show 2023. Il gioco sarà disponibile su console PlayStation a partire dal 3 ottobre 2023. L’annuncio è stato accompagnato anche da un trailer che mostra diverse sequenze di gameplay. Vediamo il filmato:

Rilasciato un anno fa in esclusiva temporale su PC e Xbox, Scorn è l’intrigante opera sviluppata da Ebb Software. Il gioco ci catapulta in uno scenario oscuro e insidioso, alle prese con un’esperienza horror in prima persona che attinge a piene mani dall’immaginario dell’artista H.R. Giger, la mente creativa a cui si deve la creazione dell’iconico xenomorfo di “Alien”.

Isolato e perduto in questo ambiente onirico, esplorerai diverse aree interconnesse in modo non lineare. Questo scenario inquietante è un vero e proprio personaggio a sé.

Ogni ambiente contiene un proprio tema, oltre a enigmi e personaggi fondamentali per la creazione di un mondo coerente. Nel corso del gioco aprirai nuove aree, acquisirai diverse abilità, armi e oggetti per provare a comprendere ciò che vedi.

Vi ricordiamo che la versione PS5 di Scorn sfruttaerà appieno le caratteristiche del controller Dualsense, incluso feedback aptico e i trigger adattivi per dare modo ai giocatori di vivere un’avventura ancora più immersiva.