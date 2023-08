Qualcomm presenta i nuovi chip da gaming e per le console portatili

Qualcomm ha svelato il successore del chip Snapdragon G3x, cuore pulsante della console Razer Edge, oltre a due nuove piattaforme che rappresentano i primi modelli della nuova serie di chip Snapdragon dedicati al gaming. Il Snapdragon G3x Gen 2, l’ultimo prodotto di punta della serie, è stato definito da Qualcomm come “creato appositamente per funzionalità e prestazioni da entusiasta”, in grado di gestire i “titoli di gioco cross-platform più esigenti”.

I nuovi chip competono direttamente con il Z1 della AMD e sono, in altre parole, pensate per le console portatili come lo Steam Deck e l’Asus ROG Ally.

Secondo l’azienda, le prestazioni della CPU del G3x Gen 2 sono superiori del 30% rispetto al suo predecessore, mentre la sua GPU è due volte più veloce. Il chip è in grado di alimentare un dispositivo portatile con capacità di gioco cross-platform, oltre che smartphone, Mini-PC da gaming e via dicendo.

È anche sufficientemente potente da supportare il ray tracing e permettere all’utente di fare livestream durante il gioco. Per garantire sessioni di gioco fluidi sul cloud e in remoto, il chip supporta le connettività WiFi 7 e 5G mmWave.

Per giochi meno intensivi su dispositivi con specifiche inferiori, Qualcomm ha presentato la piattaforma Snapdragon G1 Gen 1, ideata per il gaming su cloud — e quindi per console portatili che non possono riprodurre i titoli nativamente, ma che sono pensate per servizi come Amazon Luna e Xbox Game Pass Ultimate.