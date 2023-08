PlayStation Portal remote player: tutto quel che c’è da sapere sulla nuova console Sony

Lo scorso maggio Sony ha offerto una breve anteprima del nuovo dispositivo di riproduzione remota PS5 dedicato, ora noto come PlayStation Portal, e dei primi auricolari wireless per PS5, Pulse Explore. Oggi Sony condivide ulteriori dettagli su questi prodotti e presenta le nuove cuffie wireless con microfono over-the-ear di PlayStation, Pulse Elite. Sia Pulse Elite che Pulse Explore offrono un audio senza perdita di dati a bassa latenza da PS5 e PlayStation Portal, grazie alla nuova tecnologia wireless PlayStation Link.

Da quando abbiamo lanciato PS5, siamo rimasti stupiti nel vedere come i giocatori di tutto il mondo hanno accolto favorevolmente i progressi generazionali che abbiamo compiuto nell’esperienza di gioco, come il maggiore coinvolgimento offerto dal feedback aptico e dai grilletti adattivi del controller wireless DualSense. La nostra community PlayStation continua a fornirci un motivo per metterci alla prova e portare sul mercato nuove innovazioni per tutti i giocatori. Ecco perché oggi siamo particolarmente lieti di condividere nuovi aggiornamenti sui nostri prossimi prodotti hardware.

afferma Hideaki Nishino, Senior Vice President, Platform Planning & Management.

PlayStation Portal porta l’esperienza di PS5 nel palmo della mano. Include le caratteristiche principali del controller wireless DualSense, tra cui grilletti adattivi e feedback aptico. Il brillante schermo LCD da 8 pollici è in grado di offrire una risoluzione 1080p a 60 fps, per l’esperienza visiva ad alta definizione che ci si aspetta. PlayStation Portal è il dispositivo perfetto per i gamer che potrebbero avere bisogno di condividere il TV in salotto o semplicemente di giocare ai giochi per PS5 in un’altra stanza. PlayStation Portal si connette in remoto alla PS5 tramite Wi-Fi. Include inoltre un ingresso da 3,5 mm per l’audio con cavo. I giochi per PS VR2 che richiedono il visore e i giochi riprodotti tramite lo streaming nel cloud di PlayStation Plus Premium non sono supportati. PlayStation Portal verrà lanciato nel corso dell’anno al costo di €219,99. Presto saranno disponibili ulteriori dettagli sull’inizio dei pre-ordini di PlayStation Portal.

Le nuove cuffie wireless con microfono Pulse Elite e i nuovi auricolari wireless Pulse Explore di PlayStation offrono un’esperienza di gioco con prestazioni audio di livello superiore. Le cuffie wireless con microfono Pulse Elite offrono un audio senza perdita di dati e sono dotate di microfono retrattile ad asta e di eliminazione del rumore ottimizzata con IA in grado di filtrare i suoni di sottofondo. Il prodotto include inoltre un gancio per una pratica opzione di ricarica e conservazione. Il primo set di auricolari wireless Pulse Explore offre un’esperienza audio portatile di qualità superiore con doppio microfono ed eliminazione del rumore ottimizzata con IA in grado di filtrare i suoni di sottofondo. Garantisce inoltre un audio senza perdita di dati e include una custodia di ricarica.

Pulse Elite e Pulse Explore saranno i primi dispositivi audio di PlayStation a utilizzare driver magnetici planari personalizzati. Le cuffie Pulse Elite saranno disponibili al costo di €149,99 e gli auricolari Pulse Explore saranno disponibili al costo di €219,99. A breve saranno disponibili ulteriori dettagli, tra cui l’inizio dei pre-ordini e le date di lancio. Pulse Elite e Pulse Explore si collegano direttamente a PlayStation Portal sfruttando la nuova tecnologia audio wireless, PlayStation Link. Questa innovazione offre bassa latenza, audio senza perdita di dati e semplice passaggio tra più host PlayStation Link, come la PS5 con adattatore USB e PlayStation Portal.

