One Piece: i lumacofoni nelle nuove foto ufficiali

One Piece è davvero difficile da rendere in live action, dato che il mondo creato da Eiichiro Oda è pieno di bizzarrie molto complesse da rendere verosimili. Una delle tante è rappresentata dall’utilizzo dei cosiddetti “lumacofoni” (transponder snail) che saranno presenti nel serial, come rivelato dalle nuove foto rilasciate da Netflix.

Stando alle parole dello showrunner Matt Owens:

Quattro “lumacofoni” animatronic delle dimensioni di gatti domestici sono stati creati per lo show… e personalizzati rispetto ai proprietari. Ad esempio, quello di Garp ha denti di un bianco perlaceo e la barba.

mentre quello di Morgan ha una mascella di ferro aggiuntiva, proprio come il suo utilizzatore.

Abbiamo avuto questa fighissima opportunità di realizzare questi pupazzi ed è stato così divertente giocarci. C’era questo strumento animatronico che si inseriva all’interno e faceva in modo che si muovessero gli occhi. Poi gli occhi stessi erano intercambiabili e ce n’erano diversi con diverse espressioni. Non volevamo allontanarci dagli elementi bizzarri che caratterizzano questo mondo. Stiamo semplicemente dicendo agli spettatori “Hey, i telefoni sono delle lumache in questo mondo. È così. Accettatelo”.

This crew looks good in ink. Take a closer 👀 at the brand new illustrated art for #OnePieceNetflix. pic.twitter.com/qcqb3JbyRm — ONE PIECE(ワンピース) Netflix (@onepiecenetflix) August 22, 2023

Le foto inoltre confermano come Helmeppo abbia i capelli lunghi all’inizio e poi vengano tagliati nel suo caratteristico caschetto dopo che entra in Marina, oltre all’aspetto di suo padre, Morgan, e alla presenza di un altro Marine noto: Bogart.

Basato sulla serie manga più venduta di sempre in Giappone, creata dal Maestro Eiichiro Oda, One Piece è una leggendaria avventura di mare come nessun’altra. Monkey D. Luffy è un giovane avventuriero che ha sempre sognato una vita di libertà. Luffy parte dal suo piccolo villaggio per affrontare un pericoloso viaggio alla ricerca di un leggendario tesoro, il ONE PIECE, per diventare il Re dei Pirati. Ma, per trovare il bottino, Luffy dovrà riunire l’equipaggio che ha sempre desiderato e trovare una nave su cui salpare, perlustrando ogni centimetro dei vasti mari, scampando ai Marines, e superando in astuzia pericolosi rivali ad ogni occasione.

