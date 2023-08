Microsoft vuole portare l’IA generativa anche all’interno di Paint

Secondo una fonte, Microsoft sta lavorando a numerose nuove - e utilissime - feature basate su IA generativa per app come Paint, Foto e via dicendo.

Secondo Windows Central, Microsoft potrebbe integrare funzioanlità basate sull‘intelligenza artificiale in alcune applicazioni di Windows 11, tra cui Photos, Snipping Tool e Paint. Come riferito, alcune di queste funzionalità potrebbero richiedere hardware dedicato, come un’unità di elaborazione neurale o una VPU, mentre altre potrebbero non averne bisogno.

Per quanto riguarda l’app Photos, Microsoft sta sviluppando una funzionalità basata su AI che consentirà all’app di riconoscere oggetti o persone nelle foto, offrendo la possibilità di ritagliarli e incollarli altrove. Si tratta di una funzione già presente su iOS e Android da tempo, quindi non sorprende che Microsoft voglia introdurla anche su Windows.

In merito allo Snipping Tool, le fonti rivelano che l’azienda intende incorporare la tecnologia OCR (riconoscimento ottico dei caratteri) per permettere a Windows di riconoscere il testo negli screenshot, agevolando la copia negli appunti. Inoltre, si sta lavorando per portare la tecnologia OCR anche nell’app Camera, consentendo agli utenti di selezionare testo in una foto scattata con il dispositivo.

Infine, sempre stando a quanto riporta Windows Central, si stima che Microsoft stia sperimentando l’introduzione di AI generativa nell’app Paint di Windows 11. Gli utenti potrebbero chiedere a Paint di creare una tela basata su criteri stabiliti dall’utente, in modo simile a come funziona attualmente Bing Image Creator. Le fonti affermano che l’integrazione di AI in Paint si baserà sulla stessa tecnologia di Bing.