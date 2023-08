Il ragazzo e l’airone: ecco quando arriverà in Italia il nuovo film di Hayao Miyazaki

Ecco quando arriverà in Italia il nuovo lungometraggio di Hayao Miyazaki dal titolo Il ragazzo e l’airone.

Dopo che in Giappone il film Kimitachi wa Dō Ikiru ka è uscito senza trailer di promozione, è stata diffusa la data di distribuzione in Italia del lungometraggio di Hayao Miyazaki. Il titolo del film sarà Il ragazzo e l’airone e l’uscita è prevista per l’1 gennaio 2024.

La distribuzione de Il ragazzo e l’airone sarà di Lucky Red. Il film è arrivato nelle sale cinematografiche giapponesi il 14 luglio, ed ha ottenuto subito grandi consensi al box-office, arrivando a 45 milioni di dollari.

Negli Stati Uniti l’esordio de Il ragazzo e l’airone avverrà a settembre, e farà il suo esordio al Toronto Film Festival. Il titolo internazionale è The Boy and the Heron.

Ecco la sinossi del film:

Kimi-tachi wa Dō Ikiru ka è tratto dal romanzo omonimo di Genzaburo Yoshino del 1937, inedito in Italia. Il libro racconta la storia di Copper, ragazzino curioso e affamato di conoscenza, che attraverso la scoperta dei fatti della vita e del mondo cerca di superare la perdita del padre cercando una risposta alle sue tante domande esistenziali.