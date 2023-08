Humankind: ora disponibile la versione console, ecco il documentario

Preparatevi a riscrivere la storia dell’umanità… dal divano di casa vostra! Humankind, il pluripremiato gioco strategico storico a turni è ora disponibile su Xbox Game Pass, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4 e PlayStation 5. L’edizione per console costa 49,99€ e include il gioco base insieme ai primi due DLC, Cultures of Africa e Cultures of Latin America. I giocatori potranno combinare fino a 72 culture storicamente esistite e guidare il loro popolo dall’epoca antica fino a quella moderna. Amplitude Studios si dice entusiasta di portare il gioco a un pubblico più ampio grazie ai partner di Aspyr, che hanno sviluppato la versione per console in stretta collaborazione con i progettisti dello Studio. Fino a dove guiderete il genere umano? Ma cosa succede durante il processo di creazione della versione per console di un gioco 4x? Gli sviluppatori hanno pensato di portarvi con loro in questo viaggio con un breve documentario che illustra il come e il perché della collaborazione con lo studio Aspyr per la creazione della Console Edition di Humankind.

Sinossi del gioco:

Humankind è un gioco storico di strategia in cui dovrai riscrivere la storia del genere umano e combinare culture al fine di forgiare una civiltà unica. Combina fino a 60 culture storicamente esistite mentre guidi il tuo popolo dall’epoca antica fino a quella moderna. Partendo dalle umili origini di una tribù del neolitico, attraversa l’epoca antica nei panni dei babilonesi, affronta l’epoca classica con i maya, quella medievale con gli omayyadi, gli inizi dell’epoca moderna con i britannici e così via. Ogni cultura aggiungerà un livello speciale di gameplay, portando a esiti illimitati. Affronta eventi storici, prendi decisioni morali di grande importanza e fai scoperte scientifiche. Scopri le meraviglie della natura presenti nel mondo o costruisci le più mirabili creazioni del genere umano. Ogni elemento del gioco è storicamente autentico. Combinali per dare luce alla tua visione del mondo.

