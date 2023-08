Api: sono davvero in via di estinzione?

Il comune convincimento che le api, in particolare le api da miele, siano in via d’estinzione è stato recentemente sfatato. Al contrario, sembra che ci siano persino troppe api, il che sta creando una competizione per le risorse naturali e mettendo a rischio la biodiversità. Il New York Times ha paragonato il trattamento delle api a quello del bestiame domestico, sottolineando il paradosso di come un’apicoltura in crescita possa minacciare l’equilibrio dell’ecosistema.

Un’iniziativa chiamata “affitta un alveare” ha ottenuto un grande successo, in cui le persone possono abbonarsi per avere una colonia di api da miele sul tetto di edifici o nei cortili, garantendo api sane e produttive. Tuttavia, questo successo ha portato a una competizione di risorse naturali, poiché le api dominano il panorama degli impollinatori, escludendo altri insetti e causando danni alla biodiversità.

La convinzione che le api siano in pericolo risale a molti anni fa e ha portato a un aumento significativo dell’apicoltura, spesso guidato da aziende desiderose di dimostrare un impegno ambientale. Questo timore è stato alimentato da eventi come la crisi delle api del 2006, quando molti alveari hanno registrato una perdita significativa di api operaie. Le cause attribuite a questo declino includono l’uso di pesticidi, la perdita di habitat e i cambiamenti climatici. Tuttavia, questa narrativa ha portato a una risposta eccessiva in cui le persone hanno iniziato a prendere o affittare alveari per salvare le api.

In realtà, secondo i dati dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura, il numero di alveari in tutto il mondo è aumentato di quasi il 26% nell’ultimo decennio, passando da 81 milioni a 102 milioni. Questo dimostra che ci sono più api da miele oggi di quante ce ne siano mai state nella storia umana.

Tuttavia, la confusione sull’ape da miele ha portato spesso a trascurare altre importanti specie di api selvatiche, che svolgono un ruolo cruciale nell’impollinazione di piante, fiori e colture. Ci sono più di 20.000 specie di api selvatiche nel mondo, molte delle quali vivono in modo quasi invisibile nelle cavità del terreno o dei tronchi d’albero, ma sono altrettanto essenziali per l’ecosistema.