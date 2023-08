Shattered Heaven: arriva la modalità Roguelike Alpha

Shattered Heaven è il card-game italiano con caratteristiche di ruolo e meccaniche roguelike e di strategia ambientato in un universo dark fantasy e post-apocalittico, attualmente disponibile in Early Access su Steam. Puntuale sulla tabella di marcia, il videogioco sviluppato da Leonardo Productions, già autore della visual novel investigativa Dry Drowning, e pubblicato da Leonardo Interactive, si prepara a introdurre una nuova modalità che punta a far risaltare le sue feature principali, offrendo un’esperienza di gioco puramente arcade e incentrata in tutto e per tutto sul gameplay.

Il secondo aggiornamento dell’Early Access di Shattered Heaven è disponibile gratuitamente dal 21 agosto e, oltre alla modalità Roguelike Alpa permetterà di accedere ai seguenti contenuti aggiuntivi:

Un nuovo sistema di progressione creato appositamente per la modalità.

Nuove skill passive per i personaggi, esclusive per la modalità.

3 nuovi Boss di fine dungeon, con nuove e letali meccaniche.

Nuovi trinket equipaggiabili, esclusivi per la modalità.

Un nuovo tipo di potenziamento, le RELICS, potenti oggetti che daranno vantaggi a tutto il party.

Nuove configurazioni di incontri con i nemici.

Eventi con outcome radicalmente alterati.

Cambi dinamici all’esplorazione in base alle vittorie ottenute nella modalità.

La modalità Roguelike introdotta in questo aggiornamento è un particolare tipo di esperienza di gioco con cui sarà possibile affrontare una serie di livelli generati proceduralmente nei quali la morte risulterà definitiva. Il giocatore sarà quindi costretto a ricominciare l’avventura da capo, perdendo gran parte delle risorse ottenute nel corso della partita fallita. Viene così favorita la progressione attraverso l’apprendimento e viene inoltre introdotto un livello di difficoltà elevato che risulterà sfidante soprattutto per i giocatori più hardcore.

Il lancio in accesso anticipato di Shattered Heaven rappresenta un’opportunità imperdibile per i giocatori di partecipare attivamente al suo completamento. Questo secondo aggiornamento, infatti, rappresenta un momento importantissimo dello sviluppo del gioco, che può così entrare nel vivo della sua produzione. Adesso più che mai, gli sviluppatori accoglieranno i feedback degli utenti, permettendo loro di contribuire in prima persona al completamento dell’esperienza finale, che verrà resa disponibile quanto prima anche in italiano, spagnolo e portoghese brasiliano.

