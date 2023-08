Incendi in Canada: la comunità di Yellowknife lotta eroicamente per proteggere la città

Gli incendi in Canada stanno attualmente dilagando incontrollabilmente, minacciando intere città e causando l’evacuazione di migliaia di persone. La situazione è particolarmente critica nella regione dei Territori del Nordovest, dove la città di Yellowknife è sotto la minaccia delle fiamme.

Jay Bulckaert, un residente locale e regista di professione, è tra i volontari che si stanno battendo strenuamente per proteggere Yellowknife. Questi eroi locali si sono organizzati per svolgere una serie di compiti essenziali, tra cui la pulizia delle sterpaglie, la guida di autobus e trattori, il taglio degli alberi con le motoseghe e la distribuzione di cibo. La loro determinazione a salvare la città è palpabile, e Bulckaert afferma che rimarrà fino alla fine.

Yellowknife è situata nella regione dei Territori del Nordovest, circondata dalla maestosa foresta boreale. Questo ecosistema contiene una ricca varietà di flora e fauna, inclusi orsi, bisonti, castori, lupi, corvi e istrici. Le notti offrono lo spettacolo delle aurore boreali che danzano sopra gli alberi.

Purtroppo, questa stagione ha visto oltre 1.000 incendi attivi in Canada, con un totale di 5.767 incendi registrati, bruciando una superficie totale di 14 milioni di ettari, equivalente all’area dell’Alabama o della Grecia. Nei Territori del Nordovest, ci sono 236 incendi attualmente, con il più vicino a Yellowknife, chiamato ZF015, che ha circondato la città con le fiamme insieme a un altro incendio vicino a Ingraham Trail.

L’evacuazione forzata ha colpito molte comunità, tra cui le comunità indigene Dene di N’dilo, Dettah, e Kakisa, insieme ad altre città come Hay River, Enterprise, Fort Smith e K’atlodeeche First Nation.

Le storie di evacuazione sono spaventose. Alcune persone hanno attraversato strade avvolte dal fumo, con animali selvatici in fuga e cadaveri lungo il percorso. Altri hanno perso il controllo delle proprie auto a causa del calore, e molte hanno dovuto lasciare indietro i propri animali domestici.

La situazione è estremamente critica, con oltre la metà della popolazione dei Territori del Nordovest che ha abbandonato le proprie case a causa dei rischi degli incendi. La situazione continua a peggiorare, e il ponte Deh Cho è stato attraversato da oltre 5.100 veicoli, mentre 1.500 persone hanno lasciato la città in aereo. Le compagnie aeree chiedono alle persone di mettere gli animali in gabbia, una richiesta difficile per molti residenti.

Tuttavia, la comunità di Yellowknife sta resistendo e lavorando duramente per proteggere la città. Sono stati creati viali tagliafuoco enormi per contenere l’incendio, e vigili del fuoco da tutto il Canada e persino dal Sudafrica stanno combattendo le fiamme. Si stanno anche utilizzando irrigatori e materiale ignifugo, insieme all’accensione di incendi controllati per eliminare il combustibile.

Nonostante tutte le sfide, gli abitanti di Yellowknife rimangono determinati a proteggere la loro città. Come ha affermato Megan Cooper, “L’idea che bruci è devastante, e nessun luogo può sostituirla”. La comunità e i suoi alleati stanno lottando uniti per affrontare questa crisi senza precedenti.