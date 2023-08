Call of Duty: Modern Warfare III, lungo video di gameplay dedicato alla modalità Campagna

Benvenuti a Operazione 627, la prima missione della Campagna di Call of Duty: Modern Warfare III, con un esclusivo video di gameplay della durata di quasi dieci minuti presentato durante la Opening Night Live di questa sera. Sviluppata da Sledgehammer Games in partnership with Infinity Ward la Campagna del nuovo gioco è consequenziale a quella di Modern Warfare II, e vedrà al suo interno l’integrazione dell’esperienza single player di grande ispirazione narrativa alle nuovissime missioni di combattimento aperto. L’intera Campagna sarà accessibile tramite l’Early Access garantito in tutte le edizioni pre-order digitali del gioco.

In combattimento bisogna fare delle scelte: oltre alle classiche missioni cinematografiche della campagna di Call of Duty, Modern Warfare III introduce missioni di combattimento in campo aperto che offrono maggiori possibilità di scelta ai giocatori come mai prima d’ora. Usate visori notturni e armi silenziate per un approccio discreto oppure migliorate la vostra protezione con piastre corazzate aggiuntive per attaccare direttamente i bersagli. L’ampio ambiente delle missioni offre la libertà di affrontare l’obiettivo da più angolazioni. Le missioni di combattimento in campo aperto consentono di giocare come si preferisce.

È ora di regolare i vecchi conti e di iniziarne di nuovi. Modern Warfare III celebra infatti il 20° anniversario di Call of Duty con una delle più grandi raccolte di mappe multigiocatore di Modern Warfare mai realizzate, incluse sia le più amate dai fan che alcune novità. Tutte le 16 mappe iniziali di Modern Warfare 2 (2009) sono state rimodernate con nuove modalità e funzionalità di gioco e saranno disponibili al lancio per iniziare a giocare, mentre oltre 12 nuove mappe 6v6 alimenteranno le stagioni post-lancio. Le mappe manterranno intatta la loro autenticità, pur integrando novità in fatto di tecnologie, gameplay, modalità, contenuti e molto altro ancora, tra cui una nuova emozionante modalità 3v3v3. Modern Warfare III conterrà anche nuove mappe per Guerra terrestre che vantano spazi di gioco innovativi e l’epico ritorno ed evoluzione della popolare modalità Guerra che nel 2017 ha debuttato per la prima volta in Call of Duty: WWII. Comprendono tre nuovissime mappe, ovvero ambientazioni su larga scala in cui si svolgeranno le modalità Guerra terrestre e Invasione di Modern Warfare III, e un’unica, colossale mappa in modalità Guerra.

Fate irruzione e sgombrate il campo con la nuova funzionalità Tactical Stance, una perfetta via di mezzo tra il fuoco non mirato e il puntamento con mirino: in arrivo su Modern Warfare III, questa posizione tattica rappresenta la perfetta via di mezzo tra mobilità e precisione. Ecco cosa aspettarsi da Tac-Stance:

Assumi la posizione desiderata in modo dinamico.

Aumenta drasticamente la velocità di movimento mentre miri, a discapito della precisione.

Puoi sparare in posizione tattica mentre sei in scivolata.

Pensata per situazioni di combattimento aggressive e ravvicinate.

Con Modern Warfare III arrivano inoltre nuovi livelli di personalizzazione per il sistema Crea una classe. Preparatevi dunque a scegliere l’equipaggiamento tra elmetti militari, guanti, giubbotti tattici, stivali e altri strumenti all’avanguardia, che permettono di personalizzare più aspetti del gameplay. Una grande quantità di contenuti e di progressione delle armi di Modern Warfare II vi accompagneranno anche su Modern Warfare III. Ciò significa che tutte le armi multigiocatore attualmente presenti nel vostro arsenale di MWII, insieme a tutte le nuove armi disponibili in Modern Warfare III, saranno accessibili al day one.

Per la prima volta potrete collaborare con altre squadre per sopravvivere e combattere contro imponenti orde di non morti nella più grande mappa zombie di Call of Duty. Modern Warfare Zombies (MWZ) racconta una nuova storia a base di zombie della Treyarch con missioni, caratteristiche principali e segreti tutti da scoprire. Preparatevi a sopravvivere in un open world PvE contro alcuni dei più grandi nemici della storia di Call of Duty.

Il gioco sarà disponibile in versione Vault Edition e in Edizione cross-gen. Scoprite tutte le differenze sul sito ufficiale. I giocatori PlayStation che preordinano digitalmente Modern Warfare III possono prepararsi per un primo assaggio della campagna. Combattete contro la minaccia suprema fino a una settimana prima del lancio del gioco: chiunque preordini digitalmente Modern Warfare III può prepararsi all’accesso anticipato alla campagna. Indipendentemente dall’edizione del gioco preordinata, comprese tutte le versioni digitali e fisiche, i giocatori PlayStation avranno un primo accesso alla beta aperta di Modern Warfare III.

