Muore ad 82 anni John Warnock, aveva co-fondatore Adobe

Il mondo dell’innovazione tecnologica è in lutto per la scomparsa del Dr. John Warnock, co-fondatore della rivoluzionaria azienda Adobe, morto all’età di 82 anni. Lascia la moglie, Marva Warnock, e tre figli; non è stata resa nota la causa della sua morte.

“È con profonda tristezza che comunico che il nostro amato co-fondatore, Dr. John Warnock, è venuto a mancare all’età di 82 anni“, ha scritto Shantanu Narayen, presidente e CEO di Adobe. “John è universalmente riconosciuto come uno dei più grandi inventori della nostra generazione, con un impatto significativo sul modo in cui comunichiamo attraverso parole, immagini e video.”

Warnock fondò Adobe insieme al compianto Charles Geschke nel 1982 e ricoprì la carica di CEO dell’azienda fino al 2000, rimanendo co-presidente con Geschke fino al 2017 (Geschke è scomparso nel 2021). Il logo originale dell’azienda fu creato da Marva Warnock, e nel 1984 Adobe lanciò il suo primo prodotto, il software di desktop publishing Adobe Postscript.

La compagnia ha poi lanciato Photoshop nel 1987, sviluppato il formato di file PDF e rilasciato applicazioni ampiamente utilizzate come Illustrator, Lightroom, Premiere Pro e After Effects. In questo modo, Adobe ha contribuito a lanciare la rivoluzione del desktop publishing negli anni ’80, offrendo strumenti essenziali utilizzati per il web, la modifica di video/audio e gli effetti visivi utilizzati in film e televisione.