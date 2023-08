La prima supercar completamente elettrica di Lamborghini

Durante la Monterey Car Week, Lamborghini ha svelato al mondo la sua prima auto completamente elettrica. Si chiama Lanzador ed è una concept car, un assaggio della prima supercar completamente elettrica di serie che verrà presentata nel 2028. Chi l’ha vista la descrive come un’auto che “combina l’innovazione e il design di un’astronave”.

Dotato di numerose funzioni d’intrattenimento, presenta una grande consolle centrale a forma di Y e un cruscotto sottile e lineare. Il guidatore ha accesso immediato ai controlli del clima e alle varie funzioni digitali tramite quella che Lamborghini chiama “un’unità pilota integrata”. Attraverso il sistema di controllo ANIMA dell’azienda, l’utente può selezionare diverse modalità di guida. Ed è anche presente un display retrattile per fornire ai passeggeri informazioni sulla velocità, distanza, clima, intrattenimento e altro.

Nonostante l’altezza del tetto di circa 1,5 metri, l’interno risulta sorprendentemente spazioso. Lo spazio posteriore può essere utilizzato per i bagagli, mentre sotto il cofano anteriore c’è un bagagliaio nascosto che offre ulteriore spazio.

Il Lanzador vanta motori elettrici ad alta potenza su ogni asse, con una potenza di picco superiore a un megawatt. L’auto dispone di trazione integrale e e-torque sull’asse posteriore per una migliore tenuta in curva. Lamborghini ha dichiarato che tutto è alimentato da una “batteria ad alte prestazioni di nuova generazione”, garantendo un’ampia autonomia, anche se non ha rivelato la durata effettiva per ogni carica. Lamborghini sottolinea che il Lanzador è un’anteprima concreta di ciò che vedremo sulle strade nel 2028.