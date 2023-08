Immortals of Aveum: trailer di lancio del singolare sparatutto per PlayStation 5

Immortals of Aveum è uno sparatutto “magico” in prima persona per giocatore singolo, in uscita domani, 22 agosto. In vista del debutto, dunque, ecco il trailer di lancio, ricco di gameplay inedito. Realizzato dai creatori di Call of Duty e Dead Space, Immortals of Aveum è ambientato in un universo fantasy originale, ricco di magia, pieno di conflitti e sull’orlo dell’oblio. Ascendant Studios è un team indipendente di sviluppatori veterani con esperienze premiate con BAFTA e Game of the Year, e EA Originals pubblicherà il titolo di debutto dello studio, su PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC (via EA App, Steam ed Epic Games Store). Avete ancora qualche ora per preordinare Immortals of Aveum e ricevere il Purified Arclight Sigil, un sigillo Arclight blu unico che aumenta lo Shred degli incantesimi Strike blu di Jak, potenziando anche i danni del suo incantesimo Shatter Fury.

Sinossi:

Benvenuti ad Aveum, un mondo plasmato da millenni di conflitti e spargimenti di sangue. I suoi cinque regni si sono ridotti a due sole superpotenze: Lucium e Rasharn. Tra loro si trova la Ferita, un abisso infinitamente profondo al centro del mondo, le cui crepe dividono i regni. Vestirete i panni di Jak, un inaspettato Triarca Magnus – un Imprevisto – che si ritrova nel bel mezzo della guerra infinita dell’umanità per il controllo della magia, nota come Everwar. Con potenti maghi e legioni di soldati su entrambi i fronti dell’Everwar, Jak e l’elitario Ordine degli Immortali devono scoprire i misteri del tormentato passato di Aveum, se si vuole salvare il suo futuro. Padroneggiate le tre forze della magia, scagliate incantesimi con letale abilità e sterminate legioni di nemici in un gioco che sfida le convenzioni degli sparatutto in prima persona. Con potenti maghi e legioni di soldati schierati su entrambi i fronti della Sempiguerra, Jak e il suo ordine di Immortali di élite devono svelare i misteri del tormentato passato di Aveum per avere qualche speranza di salvarne il futuro.

