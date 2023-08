Ghostrunner 2: il pre-order trailer svela la data d’uscita

Ghostrunner 2, il thriller d’azione cyberpunk in prima persona sviluppato da 505 Games e One More Level, sarà disponibile in tutto il mondo giovedì 26 ottobre su console PlayStation 5 e Xbox Series X|S, oltre che su PC tramite Steam, Epic e GOG, con le prenotazioni disponibili da oggi. I fan che acquisteranno la Brutal Edition di Ghostrunner 2 riceveranno l’accesso anticipato di 48 ore e altri contenuti aggiuntivi in-game.

Nel nuovo trailer emerge la lotta di Jack contro il culto di intelligenza artificiale che si è radunato fuori dalla Torre Dharma. Inoltre, il video introduce i nuovi combattimenti veicolari a bordo della potente motocicletta, insieme a una serie di nemici straordinari. Grazie al sistema di progressione rinnovato di Ghostrunner 2, sia i veterani che i nuovi giocatori potranno affrontare sfide ancor più stimolanti, con un maggior focus puntato sull’accessibilità e un innovativo sistema di parata.

Queste la edizioni previste del gioco, al lancio:

Edizione Base (€39,99, Digitale e Fisica) – Le prenotazioni digitali e fisiche includono il Pacchetto Katana Tradizionale che contiene due skin per la spada e due skin per le mani.

Edizione Deluxe (€49,99, Digitale) – Include tutto ciò che è presente nell’edizione base, insieme a quattro skin aggiuntive per le mani, quattro skin extra per la spada e un ologramma personalizzato per le mani che mostra il nome del giocatore.

Edizione Brutal (€69,99, Digitale) – Include tutto ciò che è presente nell’Edizione Deluxe, insieme a 48 ore di accesso anticipato a partire da martedì 24 ottobre. L’Edizione Brutal include anche il Pass Stagionale (del valore di €19,99, che presenta una nuova Modalità di Gioco e quattro Pacchetti di Contenuti), una Skin Animata (Spada/Mani) e una Skin per la Motocicletta.

Sinossi del gioco:

Il sangue scorrerà nell’atteso slasher hardcore in prima persona ambientato un anno dopo il primo Ghostrunner. Avventurati in questo futuro cyberpunk post-apocalittico dopo la caduta della Custode delle chiavi, una tiranna che governava la Dharma Tower, l’ultimo rifugio dell’umanità. Jack è tornato per affrontare il violento culto IA di cyber-ninja nato al di fuori della Dharma Tower e per decidere il futuro dell’umanità.

