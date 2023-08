Canale di Panama in secca: centinaia di navi bloccate

In quello che viene definito “il peggior ingorgo del mondo”, circa 200 navi da carico sono in attesa di passare al Canale di Panama mentre, a causa del cambiamento climatico globale, la zona sta vivendo la peggiore siccità degli ultimi 100 anni. Come riporta Futurism, l’enorme coda sta crescendo da tempo e potrebbe non migliorare ancora per qualche settimana. Il passaggio costruito dall’uomo è famoso non solo come una delle più impressionanti opere di ingegneria del mondo, ma anche come una delle più importanti rotte commerciali della Terra. Il Canale di Panama è costruito su enormi quantità di acqua, la cui disponibilità si sta riducendo a causa dell’attuale siccità. Con l’avanzare dei cambiamenti climatici in tutto il mondo, anche gli eventi e le condizioni meteorologiche estreme, come siccità, inondazioni e uragani, stanno aumentando sia in termini di frequenza che di intensità. In realtà, questa non è la prima volta nella storia recente che il canale è stato colpito da carenza d’acqua.

La siccità al Canale di Panama non è stata una cosa comune per gran parte del secolo scorso, ma il cambiamento climatico sta alterando questa realtà e la sta scambiando con una molto meno desiderabile e molto più costosa. Già nel 2019, condizioni simili all’attuale periodo di siccità hanno colpito Panama, che normalmente è una delle zone più umide del mondo. Prima di allora, l’area è stata colpita da un’aridità simile anche nel 2016, e ogni evento è stato peggiore di quello precedente. L’attuale arretramento di circa 200 navi sta già provocando un effetto a catena che si ripercuoterà sulle imprese, le case e le comunità che si affidano alle forniture e ai prodotti che passano ogni giorno attraverso la via d’acqua.

Come si è creato l’ingorgo?

Il Canale di Panama è lungo 50 miglia e viene rifornito di acqua dalle precipitazioni locali, il che significa che la mancanza di precipitazioni costringe le autorità del canale a ridurre la quantità di acqua utilizzata rallentando il flusso del traffico. Il canale utilizza delle chiuse a ciascuna delle sue estremità che si riempiono d’acqua per sollevare le navi dal livello dell’acqua dell’oceano fino al livello del lago artificiale Gatun, a circa 26 metri sopra il livello del mare per poi riabbassarle, al livello del mare, all’altra estremità. Questo processo richiede enormi quantità d’acqua, che oggi scarseggia a causa dei cambiamenti climatici, che stanno cambiando anche i colori degli oceani. Sebbene il flusso di navi nel Canale di Panama sia iniziato con circa 1.000 imbarcazioni all’apertura nel 1914, il traffico è aumentato costantemente. Nell’anno fiscale 2022, il passaggio è stato attraversato da oltre 14.200 navi, che rappresentano circa il 40% del traffico container degli Stati Uniti e un carico annuale di 270 miliardi di dollari.

L’ operatività del Canale di Panama è in bilico

Per funzionare a pieno regime, il Canale di Panama utilizza circa 189.27 litri d’acqua al giorno, il che significa che una carenza d’acqua indotta dal cambiamento climatico richiede un rallentamento del traffico. Con l’aumento dello sforzo di conservazione, aumentano anche le tariffe applicate alle navi da carico in transito. Con l’attuale limite fissato a 32 navi al giorno, il canale si riduce di quattro navi al giorno rispetto al suo limite abituale di circa 36 navi. Potrebbe non sembrare molto, ma il rallentamento del passaggio ha lasciato un numero crescente di navi in attesa di attraversare il Canale di Panama, che ora ha superato la soglia delle 200 e l’attesa per il passaggio è in media di 20 giorni.

A causa del peggioramento della siccità, ha dichiarato l’amministratore del canale Ricaurte Vásquez Morales in una recente conferenza stampa, le restrizioni potrebbero rimanere in vigore per tutto il 2023, con una perdita di entrate stimata in 200 milioni di dollari. Questo è il costo del continuo cambiamento climatico. “Se non ci adattiamo”, dice Morales, “moriremo”.

È vero per il Canale di Panama, ma anche per il pianeta.