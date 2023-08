Hearthstone: tutte le novità della Stagione 5

La Stagione 5 della Battaglia di Hearthstone è in arrivo e i campioni di Azeroth si riuniranno per affrontare una colossale prova “gladiatoria” e decretare a chi andrà il favore dei Titani e dei Custodi su Azeroth. A partire dalla patch 27.2, la Battaglia diventerà quindi un’arena degna degli dèi… ma sembra che il caos sia riuscito a insinuarsi nella competizione insieme al nuovissimo sistema delle Anomalie! Sarà solo l’ennesima prova per i più grandi campioni di Azeroth, o c’è qualcosa di più sinistro che si annida sotto la superficie?

Le Anomalie sono delle nuove regole di gioco personalizzate che influiscono su tutta la tua lobby durante il gioco. Le Anomalie vengono determinate all’inizio della partita, prima della selezione dell’eroe. La stessa Anomalia vale per tutti i giocatori in quella lobby. L’Anomalia selezionata è pubblica finché la selezione degli eroi è in corso: alcuni servitori, tipi di servitore ed eroi sono banditi con certe Anomalie per impedire interazioni indesiderate. Al momento del lancio ci saranno più di 20 Anomalie. Dopo il lancio iniziale, verranno aggiunte più Anomalie ogni settimana (con un tasso di apparizione aumentato per quella settimana), finché non ce ne saranno più di 50. Queste consistenti modifiche alle regole influiranno su ogni partita sin dall’inizio, rendendo lo svolgimento di ogni sessione di gioco completamente diverso. Gli aggiornamenti settimanali delle Anomalie porteranno una ventata costante di novità al meta per tutta la Stagione.

Per questa Stagione sarà sbloccato un altro Livello del combattimento nella Battaglia! Il Livello 7 sarà disponibile per tutti i giocatori nelle partite in cui l’Anomalia Segreti di Norgannon è attiva. Nelle partite in cui il Livello 7 è attivo, è possibile accedervi proprio come per ogni altro Livello (potenziando la Locanda, ottenendo Triple, Esploratore Paziente, ecc.). I servitori di Livello 7 sono ancora più potenti di quelli di Livello 6 che conosciamo già. Alcuni di loro sono volti familiari, altri sono nuovissimi. In totale ci saranno 14 servitori di Livello 7 diversi; i rimanenti verranno rivelati nelle note della patch 27.2. L’Anomalia Segreti di Norgannon appare 5 volte più frequentemente rispetto alla media, quindi avrete moltissime occasioni per esplorare questo nuovo Livello.

Ci sarà anche un uovo eroe: Thorim, Signore delle Tempeste. Il custode di Golganneth adora le competizioni, quindi si getterà in prima persona nella mischia, conferendo al suo campione prescelto un po’ di aiuto aggiuntivo. All’inizio della partita, scegliete un servitore di Livello 7 promettente come tuo campione. Dopo qualche turno, il campione selezionato avrà l’onore di unirsi al vostro schieramento. Oltre all’aggiunta dei nuovi servitori di Livello 7, saranno apportate anche delle importanti modifiche ai Livelli 1-6. 49 servitori sono stati rimossi dalla selezione dei servitori, 32 nuovi servitori vi sono stati aggiunti e 12 servitori meno recenti vi faranno ritorno.

La Stagione 4 della Battaglia di Hearthstone finirà il 22 agosto, dando inizio alla Stagione 5. Da quel momento, i giocatori passeranno oltre e inizieranno a ottenere premi per il nuovo Percorso Ricompense della Stagione 5 della Battaglia. Qualsiasi ricompensa già ottenuta dal Percorso Ricompense della Stagione 4, ma non ancora reclamata, verrà riscattata automaticamente. Il Percorso Battaglia della Stagione 5 comprende oggetti cosmetici a tema gladiatori. Ottienete il Pass Stagionale per ricevere istantaneamente +2 opzioni aggiuntive per l’eroe all’inizio di ogni partita. Successivamente, progredisci nel Percorso per ottenere il Colpo Leggendario Scontro di tuoni, 18 modelli eroe aggiuntivi, un nuovo Barista e altro ancora. Domani 21 agosto, il giorno precedente al lancio della patch, i giocatori e le giocatrici di tutto il mondo parteciperanno a un evento speciale in streaming in anteprima per scoprire i nuovi contenuti della Stagione 5 della Battaglia. I giocatori che parteciperanno trasmetteranno le partite in streaming sui loro canali e avranno in serbo regali del Pass Stagionale per gli spettatori, quindi assicuratevi di darci un’occhiata! I giocatori che parteciperanno in Europa sono:

RDU

Superjj

CarryPotter

Sunglitters

Shadybunny

ZorgoHS

Turna

Felkeine/Maverick

