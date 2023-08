Acqua: il World Resources Institute avverte del rischio di esaurire le riserve

L’acqua è una risorsa cruciale per la sopravvivenza del nostro pianeta, ma il suo futuro è sempre più incerto. Il World Resources Institute (WRI) avverte che entro il 2050, un miliardo di persone vivrà in aree colpite da siccità e stress idrico. Attualmente, 3,3 miliardi di persone vivono in queste condizioni, e questa cifra è destinata a crescere.

Lo “stress idrico” misura quanto sia grande la domanda d’acqua in una determinata regione rispetto alla sua disponibilità. I paesi più colpiti si trovano in Medio Oriente, Nord Africa e Asia meridionale. Queste aree densamente popolate vedono la crescita della popolazione aumentare insieme alla richiesta d’acqua, creando una situazione critica.

Nel frattempo, la siccità e le temperature elevate stanno devastando terre agricole in luoghi come la Spagna e la Catalogna, costringendo alcune regioni a importare acqua. Negli Stati Uniti, come Arizona, New Mexico, Colorado, Nebraska, California e Idaho, l’uso eccessivo di acqua sta esaurendo le riserve delle falde sotterranee, necessarie per l’agricoltura e l’industria.

Il cambiamento climatico intensificherà ulteriormente queste sfide idriche, richiedendo sforzi immediati per gestire e conservare l’acqua. Tuttavia, va notato che l’analisi del WRI non tiene conto delle riserve d’acqua sotterranee, che spesso si esauriscono lentamente e supportano l’acqua potabile in molte aree rurali e l’irrigazione agricola.

Un aspetto critico è che solo lo 0,5% dell’approvvigionamento idrico mondiale è acqua dolce liquida, mentre il resto è acqua salata o congelata nei ghiacciai. L’acqua è utilizzata anche per scopi industriali ed energetici, ma la sua maggiore richiesta è nell’agricoltura, che rappresenta il 70% del consumo d’acqua annuale e subisce profonde influenze dai cambiamenti climatici. La tendenza di attingere alle falde acquifere profonde per colmare il divario tra domanda e offerta d’acqua è preoccupante, poiché potrebbe portare all’esaurimento di queste risorse cruciali.

Per affrontare questa sfida, è essenziale smettere di dare l’acqua per scontata e iniziare a implementare progetti di conservazione e gestione idrica efficaci. La direttora del Pacific Institute, Heather Cooley, sottolinea che non possiamo più permetterci di ignorare la gravità della situazione. La sostenibilità dell’acqua è fondamentale per il futuro del nostro pianeta e della nostra società.