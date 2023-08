One Piece: il video della celebrazione giapponese e due video con Emily Rudd e Mackenyu

L’uscita di One Piece su Netflix si avvicina ed ecco moltiplicarsi i contenuti ufficiali in merito: oggi vi mostriamo tre video. Uno è relativo al One Piece Day tenutosi in Giappone, alla presenza dei mitici doppiatori originali della serie animata, che hanno letto un messaggio di Eiichiro Oda riguardante la serie live action; gli altri due vedono protagonisti Mackenyu (alle prese con i bizzarri complimenti dei fan) ed Emily Rudd, che racconta la sua infanzia nerd e quali siano i suoi anime e manga preferiti.

Sono cresciuta con Dragon Ball Z, Pokémon, Yu-Gi-Oh!… ho visto “La città incantata” al cinema e gli anime hanno contribuito a rendermi quella che sono. Sailor Moon… ho fatto affittare ai miei genitori il film di Sailor Moon così tante volte… che non ne potevano più. Ma io ero entusiasta, perché vedevo personaggi femminili fighi, potenti, che potevano fare qualunque cosa.

L’attrice ha poi affermato di aver riletto l’intera saga di One Piece e di star vedendo Demon Slayer al momento, ma è sempre in cerca di novità del genere.

Vorrei non aver dato via le mie carte dei Pokémon e il mio Game Boy Color, con i giochi originali dei Pokémon. Me ne pento ogni giorno. Ad ogni modo è difficile scegliere un solo film, anime o videogioco, perché è un’amalgama di cose che hanno cambiato la mia vita.

Tratta da uno dei manga più amati di sempre, One Piece è una epopea ambientata al largo degli oceani più tempestosi. Monkey D. Luffy, l’eroe della saga ideata da Eiichiro Oda, è un giovane avventuriero da sempre alla ricerca di una vita libera. Luffy abbandona il suo villaggio per intraprendere un viaggio pericoloso alla ricerca del leggendario tesoro One Piece e diventare il re dei Pirati. Tuttavia, per trovare l’inestimabile premio Luffy dovrà assoldare la ciurma dei suoi sogni, trovare una nave, scandagliare in lungo e in largo il vasto mare azzurro, seminare i Marine e farla in barba a temibili rivali. Il manga di One Piece è in corso di pubblicazione ormai dall’estate del 1997, ed è arrivato in Italia nel 2001. Da allora la serie ha generato un vero e proprio franchise tra i più noti e di successo in Giappone e nel mondo, con un anime che è arrivato al grandissimo traguardo di mille episodi.

