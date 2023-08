Christopher Nolan Mania: da oggi al 27 Sky dedica un canale al grande regista

In attesa dell’uscita in sala dell’attesissimo Oppenheimer, su Sky Cinema un canale interamente dedicato al grande regista: Christopher Nolan Mania.

In occasione dell’uscita nelle sale italiane di Oppenheimer, attesissima pellicola sulla vita del padre della bomba atomica firmata da Christopher Nolan, prevista per mercoledì 23 agosto, Sky Cinema rende omaggio al visionario cineasta autore di grandissimi blockbuster. Da lunedì 21 a domenica 27 agosto si accende al canale 303 SKY CINEMA COLLECTION – Christopher Nolan Mania, con una programmazione speciale dedicata alla sua filmografia. Inoltre, il 21 agosto alle 20.45 sul canale sarà proposto Oppenheimer – Speciale, con un’intervista in profondità con Nolan che racconta la realizzazione del film. Nello speciale sono presenti anche interviste a Robert Downey Jr, Florence Pugh e Matt Damon. Tutti i film e lo speciale saranno anche disponibili in streaming su NOW e on demand su Sky.

Sono sette i film previsti in programmazione: il thriller nei labirinti della memoria con Guy Pearce Memento, per cui Nolan ricevette la nomination agli Oscar per la miglior sceneggiatura originale; il thriller con Al Pacino, Robin Williams e Hilary Swank Insomnia, remake dell’omonimo film norvegese; la memorabile trilogia che racconta la genesi di Batman: Batman Begins, Il Cavaliere Oscuro e Il Cavaliere Oscuro – Il Ritorno con Christian Bale protagonista; il visionario spy-action con Leonardo DiCaprio Inception che ottenne quattro Oscar, oltre alle nomination per il miglior film e miglior sceneggiatura originale a Nolan; e il kolossal sci-fi Interstellar, Oscar per gli effetti speciali, con un cast di star tra cui Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain e Michael Caine.

Scritto e diretto da Christopher Nolan, Oppenheimer è un thriller storico girato in IMAX che porta il pubblico nell’avvincente storia paradossale di un uomo enigmatico che “deve rischiare di distruggere il mondo, al fine di poterlo salvare”. La pellicola è interpretata da Cillian Murphy nel ruolo di J. Robert Oppenheimer e da Emily Blunt nel ruolo della moglie, la biologa e botanica Katherine “Kitty” Oppenheimer. Il premio Oscar Matt Damon interpreta il generale Leslie Groves Jr., direttore del Progetto Manhattan, e Robert Downey Jr. interpreta Lewis Strauss, commissario fondatore della Commissione statunitense per l’energia atomica. La candidata all’Oscar Florence Pugh interpreta la psichiatra Jean Tatlock, Benny Safdie interpreta il fisico teorico Edward Teller, Michael Angarano interpreta Robert Serber e Josh Hartnett interpreta il pionieristico scienziato nucleare americano Ernest Lawrence. Oppenheimer vede nel cast anche il vincitore dell’Oscar Rami Malek e questo film vede Nolan riunirsi con l’attore, scrittore e regista otto volte candidato all’Oscar Kenneth Branagh.

