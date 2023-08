Xbox 360, addio allo store di Microsoft: chiuderà i battenti nel 2024

Tramite il sito ufficiale di Xbox, Microsoft ha annunciato che lo store digitale di Xbox 360 chiuderà definitivamente i battenti il 29 luglio 2024. Dopo tale data dunque non sarà più possibile fare acquisti sullo store direttamente da Xbox 360. Tuttavia, si potranno acquistare i giochi retrocompatibili tramite gli store di Xbox One e Xbox Series X|S.

Inoltre, i giocatori che hanno acquistato giochi dallo store di Xbox 360 potranno continuare a scaricare e giocare ai loro titoli acquistati anche dopo il 24 luglio 2024. Anche le funzioni online (se i server sono ancora attivi) continueranno a funzionare come sempre e sarà possibile conservare i salvataggi in cloud.

Sono cambiate molte cose dal lancio di Xbox 360 nel 2005. La tecnologia si è evoluta, le aspettative dei giocatori sono cambiate e noi siamo concentrati nel rendere Xbox Series X|S il posto migliore per giocare ora e in futuro”, recita il post di Microsoft. Ciò che non è cambiato è il nostro impegno a preservare la possibilità di giocare ai contenuti già acquistati sul dispositivo preferito, il che significa che ci impegniamo a supportare il gameplay di Xbox 360 per il prossimo futuro, e che sarà ancora possibile giocare e riscaricare i contenuti precedentemente acquistati e connettersi con gli amici.”

In ogni caso, va detto che la chiusura dello store di Xbox 360 comporterà comunque la perdita dei giochi non retrocompatibili con le console di attuale e scorsa generazione e pubblicati soltanto in formato digitale, dato che non potranno essere più acquistati. Secondo un’indagine effettuata da VGC si tratterebbe di una lista piuttosto corposa che includerebbe oltre 220 giochi.