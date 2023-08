Una nuova tecnologia ci permetterà di parlare con gli animali domestici, anche se c’è un problema

Se, come tutti i proprietari di animali domestici, cercate da tempo di comunicare con il vostro migliore amico questa notizia è per voi. Secondo uno studio pubblicato su Current Biology, una coppia di neurobiologi ha ipotizzato un futuro in cui gli esseri umani saranno in grado di parlare con gli animali domestici. Sebbene sia ancora all’inizio del processo, lo studio, che è stato soprannominato la “sfida del Dottor Dolittle“, potrebbe effettivamente creare un flusso di conversazione tra uomo e animale. Utilizzando un programma basato sull’intelligenza artificiale (il che non dovrebbe sorprendere nessuno), gli scienziati Yossi Yovel e Oded Rechavi dell’Università di Tel Aviv, in Israele, sperano di abbattere i muri della comunicazione con i nostri pets.

Test teorico con le api da miele

Per cominciare, il duo di ricercatori ritiene che per parlare con gli animali domestici dovremo affidarci ai loro segnali comunicativi. Un esempio di questo chiacchiericcio creato dall’intelligenza artificiale è uno studio che ha scoperto che le api da miele compiono un movimento corporeo specifico per indicare agli altri membri della loro colonia dove possono trovare cibo. Dopo aver studiato questo movimento, i ricercatori sono stati in grado di duplicare il movimento con un’ape robotica che ha informato le api vere su dove recarsi per il prossimo pasto. Tuttavia, per quanto riguarda il dialogo con gli animali domestici, questo test non ha raggiunto i tre punti di controllo della sfida del Dottor Dolittle. Sebbene il test sia riuscito a ingannare le api con una creazione robotica artificialmente intelligente, non è stato in grado di andare oltre questa specifica comunicazione: la caccia al cibo. Per quanto riguarda l’aiuto alla ricerca per trovare un modo per far parlare le persone con gli animali domestici, questo studio aiuta un po’, ma non scava completamente nel modo in cui l’animale si sente o pensa al di là delle necessità di base. Si tratta di un enorme passo avanti nello studio degli animali, anche se non significa necessariamente che siamo più vicini al giorno in cui potremo parlare con i nostri animali domestici. Solo nell’ultimo anno si è assistito a un’impennata di ciò che è diventato possibile nel mondo della tecnologia, quando si tratta di capire come gli scienziati stiano affrontando nuove forme di intelligenza artificiale. Dalla ChatGPT alla formazione di robot sempre più simili all’uomo e persino alla clonazione degli esseri umani, l’obiettivo di poter parlare con gli animali domestici in futuro non sembra più del tutto utopistico.