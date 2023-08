NBA 2K24 introduce per la prima volta un “Battle Pass” all’interno della serie sportiva

2K ha annunciato che NBA 2K24 includerà, tra le altre cose, anche una specie di “Battle Pass” che permetterà ai giocatori di sbloccare delle ricompense aggiuntive a pagamento. Si tratta di una novità assoluta per la serie che sta già facendo discutere gli appassionati della celebre serie sportiva targata 2k.

Ovviamente, anche in questo nuovo capitolo, ci saranno oggetti e contenuti aggiuntivi che i giocatori potranno sbloccare raggiungendo diversi obiettivi nel gioco in maniera totalmente gratuita. Ma la vera novità è che questa volta si potranno anche acquistare delle ricompense aggiuntive scegliendo tra due tipologie di Pass Premium: “Pro” e “Hall of Fame”.

Pagando 9,99 dollari si sbloccherà il Pro Pass che consente di ottenere 40 livelli addizionali di ricompense Premium e altro, mentre l’Hall of Fame Pass costa 19,99 dollari include tutto ciò che è contenuto nel Pro Pass e anche una ricompensa aggiuntiva per il Season Pass, per un totale di cinque ricompense per il Season Pass, un boost XP del 15% per l’intera stagione, 10 salti di livello e altro ancora.

Insomma, si tratta di una mossa che ormai è sempre più gettonata all’interno del panorama videoludico, ma l’aggiunta di una monetizzazione aggiuntiva potrebbe far storcere il naso soprattutto a quei giocatori che hanno criticato la presenza delle troppe microtransazioni nel capitolo precedente.

NBA 2K24 sarà disponibile a partire dall’8 settembre su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S.